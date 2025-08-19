Container met oud ijzer gekanteld, afrit van de A2 bezaaid met rommel

Een container met oud ijzer is dinsdagochtend van een oplegger gevallen en gekanteld op een afrit van de A2 bij Den Bosch. Het ijzer, roestvrij staal, ligt verspreid over het wegdek. Twee afritten zijn dicht.

De oplegger met daarop de container was onderdeel van een vrachtwagencombinatie. Hoe de container is losgeraakt, is nog onduidelijk. De oplegger is beschadigd geraakt. Er vielen geen gewonden.

Afritten dicht

De afrit richting Utrecht van de A2 bij Den Bosch dicht. Dat geldt ook voor de afrit richting de N279 vanuit Eindhoven. Het is nog onduidelijk wanneer de afritten weer vrij zijn. Vooralsnog leidt het ongeval niet tot vertraging op de A2 zelf.