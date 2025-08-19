De rat rukt op, maar op dit ongedierte zit je ook niet te wachten

In de Bredase wijk Tuinzigt hebben bewoners last van een rattenplaag. Het ongedierte duikt op in woonkamers en achtertuinen en richt schade aan door aan behang en elektriciteitskabels te knagen. Maar ratten zijn niet de enige plaagdieren waar je last van kunt hebben. Ook kakkerlakken, Aziatische hoornaars en bedwantsen heb je liever niet in je huis, weet ongediertebestrijder Theodoor Biemans.

Femke van Bree Geschreven door

Als je ongedierte wilt voorkomen, moet je zorgen dat het je huis niet binnenkomt. Ongediertebestrijder Theodoor Biemans komt dagelijks in woningen waar ratten, muizen of insecten hun slag slaan. En eerlijk gezegd verbaast hem dat niet altijd. “Sommige mensen leggen vogelvoer in hun tuin, maar dan lijkt het soms wel alsof ze struisvogels willen lokken”, zegt hij lachend. Zijn advies is dan ook: maak het ongedierte niet te makkelijk. Zorg ervoor dat je het voer voor je huisdieren goed opbergt, raap fruit dat uit je fruitboom valt meteen op én houd je huis schoon. “Als er niks te halen valt, komen ze ook niet.”

"Het komt vaak in een huis terecht via meubels van de kringloop."

Maar ratten en muizen zijn niet de enige indringers waar Biemans mee te maken krijgt. Steeds vaker krijgt hij een melding van kakkerlakken in een woning. "Het komt vaak in een huis terecht waar mensen hun meubels van de kringloop hebben. Dan zaten de kakkerlakken al in die tweedehands meubels."

De ongediertebestrijder raadt aan om de kieren en naden van je huis goed te dichten, eventueel met bijenbekjes. Als je toch kakkerlakken tegenkomt, kun je het beste een bestrijder bellen. "Wij kunnen een soort kakkerlakkengel aanbrengen op plekken waar de beestjes actief zijn. Dan is het feestje snel voorbij."

"Het kan zijn dat je bedwantsen in je koffer meeneemt naar huis."

Net terug van vakantie? Dan kan het volgens Biemans zijn dat je bedwantsen meegenomen hebt in je koffer. De verdelger komt ze gelukkig niet zo vaak tegen tijdens zijn werk, al heeft hij wel handige tips voor hoe je deze jeukbeestjes kunt bestrijden. "Als je erachter komt dat je bedwantsen hebt, kun je óf je beddengoed invriezen, óf het heel heet wassen", vertelt hij. "Je moet er wel voor zorgen dat je je dekens niet het hele huis door sleept, want dan komen ze overal terecht. Dus stop je beddengoed in een plastic zak, doe het in een grote vriezer of stop het direct in de wasmachine op 90 graden." Ook raadt hij aan een bedwantsenspray te gebruiken. Daarmee kun je naden, plinten en kieren inspuiten waar de diertjes zich verstoppen.

"Plaats bijenbekjes in alle stootvoegen van je woning."