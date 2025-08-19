De rat rukt op, maar op dit ongedierte zit je ook niet te wachten
Als je ongedierte wilt voorkomen, moet je zorgen dat het je huis niet binnenkomt. Ongediertebestrijder Theodoor Biemans komt dagelijks in woningen waar ratten, muizen of insecten hun slag slaan. En eerlijk gezegd verbaast hem dat niet altijd.
“Sommige mensen leggen vogelvoer in hun tuin, maar dan lijkt het soms wel alsof ze struisvogels willen lokken”, zegt hij lachend. Zijn advies is dan ook: maak het ongedierte niet te makkelijk. Zorg ervoor dat je het voer voor je huisdieren goed opbergt, raap fruit dat uit je fruitboom valt meteen op én houd je huis schoon. “Als er niks te halen valt, komen ze ook niet.”
"Het komt vaak in een huis terecht via meubels van de kringloop."
Maar ratten en muizen zijn niet de enige indringers waar Biemans mee te maken krijgt. Steeds vaker krijgt hij een melding van kakkerlakken in een woning. "Het komt vaak in een huis terecht waar mensen hun meubels van de kringloop hebben. Dan zaten de kakkerlakken al in die tweedehands meubels."
De ongediertebestrijder raadt aan om de kieren en naden van je huis goed te dichten, eventueel met bijenbekjes. Als je toch kakkerlakken tegenkomt, kun je het beste een bestrijder bellen. "Wij kunnen een soort kakkerlakkengel aanbrengen op plekken waar de beestjes actief zijn. Dan is het feestje snel voorbij."
"Het kan zijn dat je bedwantsen in je koffer meeneemt naar huis."
Net terug van vakantie? Dan kan het volgens Biemans zijn dat je bedwantsen meegenomen hebt in je koffer. De verdelger komt ze gelukkig niet zo vaak tegen tijdens zijn werk, al heeft hij wel handige tips voor hoe je deze jeukbeestjes kunt bestrijden. "Als je erachter komt dat je bedwantsen hebt, kun je óf je beddengoed invriezen, óf het heel heet wassen", vertelt hij.
"Je moet er wel voor zorgen dat je je dekens niet het hele huis door sleept, want dan komen ze overal terecht. Dus stop je beddengoed in een plastic zak, doe het in een grote vriezer of stop het direct in de wasmachine op 90 graden." Ook raadt hij aan een bedwantsenspray te gebruiken. Daarmee kun je naden, plinten en kieren inspuiten waar de diertjes zich verstoppen.
"Plaats bijenbekjes in alle stootvoegen van je woning."
Ook komt Biemans ook vaak wespen tegen in woningen. Je kunt er volgens hem weinig aan doen dat ze zich in je huis nestelen. "Het enige wat je kunt doen om ze te voorkomen is bijenbekjes plaatsen in stootvoegen. Dan kunnen ze niet naar binnen", vertelt hij.
"Als je toch een nest vindt in je huis, kun je het beste een bestrijder bellen. Die zorgt ervoor dat de insecten professioneel worden verwijderd." Dat is vooral belangrijk bij het grote broertje van de wesp, de Aziatische hoornaar. "Het gif van de hoornaar is zo'n vijftien keer pijnlijker dan dat van een wesp. Daarvoor heb je een extra dik imkerpak en extra bestrijdingsmiddelen nodig", vertelt Biemans.
Of het nu gaat om ratten, kakkerlakken, wespen of bedwantsen: helemaal voorkomen kun je ongedierte nooit. Maar volgens Biemans helpt het al enorm als bewoners alert zijn en elkaar scherp houden. “Je kunt zelf je huis nog zo goed schoonhouden, maar als de buren er een rommeltje van maken, heb je alsnog last. Ongedierte stopt niet bij de schutting.”