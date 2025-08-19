Pröpper zegt sorry tegen PSV-spits Pléa na tackle: 'Wilde de bal raken'

Robin Pröpper heeft zondag na de met 0-2 verloren wedstrijd tegen PSV contact opgenomen met Alassane Pléa. De verdediger van FC Twente zette in het begin van de wedstrijd een tackle in om gevaar te voorkomen en raakte daarbij de Fransman. De aanvaller van PSV liep daardoor een ernstige knieblessure op en ligt er maanden uit.

"Ik heb sorry gezegd voor het duel", zegt Pröpper voor de camera van ESPN. "De intentie was volledig om de bal te raken. Ik denk dat het een heel mooi duel had kunnen worden als hij niet geblesseerd was geraakt. Nu is dat helaas wel gebeurd."

Na het terugzien van de beelden baalt de verdediger heel erg van de blessure van Pléa. "Het is zo ongelukkig. Ik ga gewoon vol voor de bal. Ik wil de bal blokkeren en ik denk ook dat ik de bal raak. Helaas neem ik hem daarin mee en zit hij daarin vast. Daar baal ik enorm van. Dit wens je niemand toe."

Pléa speelde pas zijn tweede competitiewedstrijd voor PSV, dat hem overnam van Borussia Mönchengladbach. De Eindhovenaren gaan op zoek naar een vervanger.