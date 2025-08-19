Navigatie overslaan

Fietser gewond na botsing met auto op kruising

Vandaag om 14:09 • Aangepast vandaag om 14:20
Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.
Een fietser is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een botsing met een auto op de kruising van de John F. Kennedybaan en de Frankenbeemdweg in Oss. De fietser is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
Wat de precieze oorzaak is van de botsing is nog onduidelijk. Ook de verwondingen van de fietser zijn nog niet duidelijk.

Er kwamen meerdere hulpdiensten ter plaatse. De politie doet onderzoek.

