Vernietigend rapport over giftige en onveilige bestuurscultuur Roosendaal

Een onveilige werksfeer, ernstig verstoorde verhoudingen en een burgemeester die uitvalt tegen raadsleden, wethouders en ambtenaren. Dat beeld komt naar voren uit een geheim rapport over de bestuurscultuur in Roosendaal, dat woensdagavond in de gemeenteraad wordt gepresenteerd maar al in handen is van Omroep Brabant.

Het onderzoek werd ingesteld naar aanleiding van het plotselinge vertrek van wethouders Sanneke Vermeulen (VVD) en Arwen van Gestel (VLP) in september 2024. De gemeenteraad wilde weten hoe het zit met de sociale veiligheid en bestuurscultuur binnen de gemeente. Uit het rapport dat nu een jaar later is opgeleverd, komt een vernietigend beeld naar voren. Onveilig of geïntimideerd

Han van Midden trad in 2019 aan als burgemeester van Roosendaal. Met zijn komst 'signaleren medewerkers, bestuurders en politici oplopende spanningen tussen collegeleden, tussen burgemeester en gemeenteraad én tussen bestuurders en de ambtelijke organisatie', staat in het rapport. In de gesprekken die de onderzoekers hebben gevoerd, worden incidenten genoemd 'waarbij bestuurders en ambtenaren zich onveilig of geïntimideerd voelen, bijvoorbeeld als burgemeester Van Midden of wethouder Van Gestel (openlijk) uitvallen tegen raadsleden, medebestuurders of ambtenaren'. Strijd tussen twee partijen

Een belangrijke oorzaak van de onveilige werksfeer, is de politieke strijd tussen de twee lokale partijen Vrije Liberale Partij (VLP) en Roosendaalse Lijst (RL). De twee partijen vallen elkaar al langere tijd publiekelijk af, waarbij regelmatig op de man wordt gespeeld en het niet gaat over de inhoud. Langere tijd zat de Roosendaalse Lijst in het college, maar dat veranderde in 2022. Toen werd de VLP de grootste partij en mocht de partij wethouders leveren.