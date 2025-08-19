Marco heeft al 21 jaar een kerstboom in zijn woonkamer staan

Buiten is het volop zomer, maar bij Marco de Jongh uit Bergen op Zoom twinkelen de lichtjes van zijn kerstboom in de woonkamer. Bij hem is het elke dag kerst. “Het begon met mijn tante en mijn zoon die de boom zo mooi vonden. Toen dacht ik: ik laat hem nog even staan. En zo zijn we ineens 21 jaar verder!”

De boom is een vast onderdeel van het interieur geworden. En dat is niet alleen omdat zijn zoon en tante er zo’n fan van zijn. “Als ik me niet zo vrolijk voel, zet ik ’s avonds de lichtjes van de kerstboom aan en dan voel ik me weer beter”, vertelt Marco. Hij is een echte kerstfanaat. Zijn huis verandert elk jaar in november in een waar kerstparadijs, dan pakt hij uit en staat zijn hele woonkamer vol met kerstversieringen. “Maar op een gegeven moment zei mijn vader: 'Marco, het wordt nu echt te gek.' Dus toen heb ik wat versiering weggehaald. Want ja, het schoonmaken werd ook steeds meer werk.”

"Als mijn tante komt logeren, zingen we de hele avond kerstliedjes bij de boom."

Toch bleef de kerstboom altijd staan. Vooral vanwege zijn tante Ellie, die verstandelijk beperkt is. “Toen mijn moeder vijftien jaar geleden overleed, heb ik haar beloofd dat ik altijd goed voor mijn tante zou zorgen. Ellie is helemaal gek van kerst en vindt de kerstboom geweldig.” Vijf keer peer jaar komt ze vanuit Rotterdam bij Marco logeren. “Dan doen we de lampjes aan, zetten we onze kerstmutsen op, zingen we kerstliedjes en kijken we haar favoriete kerstfilm ‘Sissi’.”

Tante Ellie bij de kerstboom van Marco (foto: privéarchief)

Bij ieder bezoek legt Marco ook kerstcadeautjes voor Ellie onder de boom. “Niet alleen met kerst, maar het hele jaar door.” Zijn inmiddels volwassen zoon van 21 blijft de boom ook leuk vinden. “Als hij langskomt, gaan de lampjes meteen aan", zegt Marco.

"Ze zei: die kerstboom gaat eruit of ik ga eruit!"