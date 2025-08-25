Ziekenhuis wil snellere erkenning van buitenlandse diploma's: 'Hard nodig'

Om te bepalen of buitenlandse zorgdiploma's aan Nederlandse eisen voldoen, moeten deze diploma's sneller worden gekeurd. Daarvoor pleit het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Buitenlandse zorgmedewerkers kunnen dan eerder in hun eigen functie in Nederland aan de slag. Nu zijn zorgmedewerkers volgens het ziekenhuis al snel twee jaar verder voordat ze weten of hun diploma’s aan de Nederlandse eisen voldoen. “Dat schrikt af”, zegt manager Mark van den Broek van het Catharina Ziekenhuis.

Vier vrouwen uit het buitenland heeft Van den Broek inmiddels aan het werk op de kinderafdeling, met name in de geboortezorg. “Twee jaar geleden waren dat er nog nul”, zegt hij. Extra personeel is hard nodig. In de regio Eindhoven groeit de bevolking razendsnel, met name door de komst van vele expats die bij bedrijven als ASML gaan werken. De partners van deze expats zouden die broodnodige extra handjes kunnen zijn, als ze een zorgdiploma op zak hebben. Alleen komt daar nog wel wat bij kijken.

Wanneer mag je met buitenlands diploma in een Nederlands ziekenhuis werken? Iemand uit het buitenland moet eerst Nederlands kunnen spreken om in het ziekenhuis te mogen werken. Als de vereiste taalpapieren binnen zijn, mag iemand pas het buitenlandse zorgdiploma insturen om te laten keuren. Het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) toetst het diploma namens het ministerie van Welzijn, Gezondheid en Sport. Voor sommige zorgberoepen moeten ook testen afgelegd worden. “Het belang van het erkennen van een buitenlands zorgdiploma zit ‘m in het waarborgen van de patiëntveiligheid”, zegt een woordvoerder van CIBG. “De Wet BIG schrijft voor dat buitenlandse zorgdiploma’s eerst moeten worden erkend door een onafhankelijke commissie om te toetsen of het opleidingsniveau gelijkwaardig is aan het Nederlandse opleidingsniveau om zo de patiëntveiligheid te waarborgen.”

“Ik ben voorstander van een zorgvuldige beoordeling van wat iemand kan, zeker als iemand in de zorg werkt", zegt Van den Broek over de procedure die in het kader hierboven wordt geschetst. "Maar ik vraag me af of het niet anders kan? Je zou ook een praktijkexamen kunnen afnemen. En je kunt een traject ontwikkelen dat je in drie maanden iemand beoordeelt en kijkt wat iemand daadwerkelijk kan.”

Er melden zich volgens hem ook mensen die niet alleen een diploma, maar ook een hoop ervaring hebben. Hij noemt het voorbeeld van een Ierse verloskundige die nu in het Catharina Ziekenhuis werkt. Ze heeft al meer dan duizend bevallingen gedaan. “Dan ga je veel meer kijken naar wat iemand kan, in plaats van wat ooit tien jaar geleden als diploma behaald is.” Afhankelijk van het zorgberoep duurt het hele proces van erkenning van diploma's tussen de zes maanden en anderhalf jaar, laat keuringsinstantie CIBG weten. Dan is alleen het basisdiploma gewogen. In de praktijk ziet Van den Broek dat een keuringstraject nog veel langer duurt: "Dat proces voor een basisdiploma verpleegkundige duurt een jaar tot anderhalf jaar. Daarna moet een andere instantie nog het specialisme beoordelen en dat duurt ook weer minimaal een half jaar.” Keuringsinstantie CIBG laat op vragen over deze termijn weten te handelen 'binnen de wettelijk gestelde termijnen'.

“Vijftig procent van de patiënten op deze afdeling spreekt Engels."

De buitenlandse medewerkers kunnen in de tijd dat ze op goedkeuring wachten wel al iets doen in het ziekenhuis. Dat doen ze dan als iemand die in opleiding is, onder begeleiding dus. “Ze zijn allemaal hoogopgeleid. Het vraagt heel veel motivatie en doorzettingsvermogen van deze mensen”, stelt Van den Broek. Wel raken ze volgens hem op deze manier al vertrouwd met de Nederlandse manier van werken. De buitenlandse medewerkers zijn meer dan welkom in het Catharina Ziekenhuis, juist omdat steeds meer patiënten uit het buitenland zich op de afdeling geboortezorg melden. Het personeelsbestand moet een afspiegeling zijn van de internationale maatschappij die Eindhoven is geworden, vindt Van den Broek. De vier vrouwen die nu op de afdeling werken komen uit Spanje, Brazilië, Zuid-Afrika en Ierland. “Vijftig procent van de patiënten op deze afdeling spreekt Engels. Het gaat om mensen uit allerlei windstreken die net wat anders geholpen willen worden. Deze groep medewerkers kan daar ook heel erg bij helpen.” Juist ook voor Nederlandse medewerkers is de komst van buitenlandse patiënten een uitdaging, waar buitenlandse collega's hen weer bij kunnen helpen. Bijvoorbeeld als het gaat om de Engelse taal. De Ierse verloskundige en de Zuid-Afrikaanse verpleegkundige vervullen daar volgens Van den Broek op dit moment ook een rol in: "Om collega’s te helpen met medische termen in het Engels bijvoorbeeld.”

Duitsland wil actie Het probleem van het lange wachten op goedkeuring speelt breder. De Duitse minister van Arbeid hoopt nog dit jaar de erkenning van buitenlandse diploma’s te kunnen versnellen, zo meldde BNR eerder dit jaar. De Duitse instanties die de controles uitvoeren, werken veel te bureaucratisch en daarom moet daar volgens de minister van Arbeid de bezem doorheen. In Duitsland zijn buitenlandse zorgmedewerkers hard nodig, vanwege grote personeelstekorten.