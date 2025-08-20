Navigatie overslaan

Reinier de Ridder hoofdact in UFC, titelgevecht steeds dichterbij

Vandaag om 09:00 • Aangepast vandaag om 10:26
Reinier de Ridder (links) in duel met Robert Whittaker in Abu Dhabi (foto: ANP 2025/Fatima Shbair).
Reinier de Ridder zet opnieuw grote stappen in de UFC: de vechtsporter uit Breda neemt het 18 oktober in het Canadese Vancouver op tegen de Amerikaan Anthony Hernandez. Het kooigevecht is de hoofdact op de UFC-avond. Wel moet hij nog even wachten op een titelgevecht. Waarschijnlijk is Hernandez de laatste horde.
De 34-jarige Reinier de Ridder is nog ongeslagen in de UFC. 'RDR' won al zijn vier partijen in het middengewicht, waaronder vorige maand van voormalig kampioen Robert Whittaker.

Volgens Dana White, voorzitter van de UFC, komt de winnaar van het gevecht tussen De Ridder en Hernandez in beeld voor een titelgevecht. De huidige middengewichtkampioen is sinds afgelopen weekend Khamzat Chimaev, een Rus die uitkomt voor de Verenigde Arabische Emiraten.

De 31-jarige Hernandez tegen wie De Ridder het in Vancouver opneemt, is tien centimeter kleiner. De Amerikaan staat bekend als een van de meest 'ongepolijste' vechters in het circuit.

Wat is de UFC?

De UFC, ontstaan in 1993, is de grootste vechtsportorganisatie en daarmee ook de grootste MMA-organisatie ter wereld. Vechters als Georges St-Pierre, B.J. Penn en Anderson Silva hebben daar naam voor zichzelf gemaakt.

MMA staat voor mixed martial arts en is een combinatie van verschillende vechtkunsten. MMA-vechters hebben diverse achtergronden. Sommigen hebben hun basis in het kickboksen liggen, anderen in bijvoorbeeld het worstelen. Over het algemeen is bij MMA-gevechten meer toegestaan dan in andere vechtsporten.

