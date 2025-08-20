Grote brand bij autosloperij, opnieuw NL-Alert verstuurd vanwege rookpluim

Op het opslagterrein van een autosloperij aan de Watertorenstraat in Dongen is woensdagochtend brand uitgebroken. Rond kwart over negen was de brand onder controle. Vanwege de rook die vrijkomt zijn er twee NL-Alerts in de omgeving van Dongen en Rijen verstuurd.

De brandweer rukte met groot materieel uit om de vlammen onder controle te krijgen. Dat is dus gelukt, al komt er dus nog steeds rook vrij. Rond halfelf werd de tweede NL-Alert verstuurd.

De brand brak rond halfacht uit. Volgens de eigenaar waren medewerkers op dat moment bezig met sloopwerkzaamheden. Uiteindelijk stond er een gebied van dertig bij dertig meter in brand.

"Het kan zijn dat benzine lag of dat er wat staal vlam vatte", zegt een andere medewerker. "Normaal zijn we snel met blussen, maar nu ging het hard. We hebben snel wat auto’s weg gereden om te voorkomen dat het vuur oversloeg."

Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend.