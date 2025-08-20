Grote brand bij autosloperij, twee NL-Alerts verstuurd vanwege rookpluim

Op het opslagterrein van een autosloperij aan de Watertorenstraat in Dongen is woensdagochtend brand uitgebroken. Rond kwart over negen was de brand onder controle. Vanwege de rook die vrijkwam zijn twee NL-Alerts in de omgeving van Dongen en Rijen verstuurd. Rond twaalf uur was de rook grotendeels opgetrokken.

De brandweer rukte met groot materieel uit om de vlammen onder controle te krijgen. Dat lukte, al kwam er daarna nog urenlang rook vrij. Rond halfelf werd de tweede NL-Alert verstuurd.

De brand brak rond halfacht uit. Volgens de eigenaar waren medewerkers op dat moment bezig met sloopwerkzaamheden. Uiteindelijk stond er een gebied van dertig bij dertig meter in brand.

"Het kan zijn dat benzine lag of dat er wat staal vlam vatte", zegt een andere medewerker. "Normaal zijn we snel met blussen, maar nu ging het hard. We hebben snel wat auto’s weg gereden om te voorkomen dat het vuur oversloeg."

De brand begon bij of in een scooter, zo liet de oud-eigenaar van het bedrijf later aan Omroep Brabant weten. “Er lagen honderd scooters op een hoopje. Daar halen we altijd de accu’s, olie en benzine uit, maar er zat er dus eentje tussen die we zijn vergeten. Daar moet het zijn misgegaan”, vertelde hij.