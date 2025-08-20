Hut in natuurgebied vliegt in de fik, kleine bosbrand breekt uit

In natuurgebied de Kampina in Oisterwijk is woensdagochtend brand uitgebroken in een kleine hut. De brand brak uit aan de Belvertsebaan op privéterrein. Van het gebouwtje, dat als opslag werd gebruikt, is weinig meer over. Door de brand vatte ook een klein stukje bos vlam.

Een wandelaar zag woensdagochtend rook boven de bomen uitkomen en waarschuwde de brandweer. De korpsen van Oisterwijk, Haaren, Tilburg en Best rukten vervolgens uit om de brand te blussen.

Door de brand in het gebouwtje ontstond ook een kleine bosbrand, maar die kon snel worden geblust. De brandweer is rond kwart voor negen enkel nog bezig met het nablussen van de smeulende resten van de hut.

Over de oorzaak van de brand is nog geen duidelijkheid. Het gaat in elk geval niet om kortsluiting: het gebouw was niet aangesloten op het elektriciteitsnetwerk.