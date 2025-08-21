Bewoners nieuwe appartementen voelen zich besodemieterd: 'Zoveel gebreken'

Het gloednieuwe appartementencomplex The Marker in de binnenstad van Breda moest een prestigeproject worden. Een blikvanger, modern en comfortabel wonen in het hart van de stad. Maar voor de huurders van woontoren A, aan de Markendaalseweg, pakt de werkelijkheid anders uit. Sinds de oplevering in april stapelen de problemen zich op. Van een kapotte lift tot problemen met de vuilnisvoorziening.

"We vinden het gewoon echt zwaar klote", zegt bewoner Bram Spijkers (28), die het woord namens veel bewoners doet. "We hebben een prachtig appartement, maar er zijn zoveel gebreken dat het hele woongenot verpest wordt. We zijn boos, echt heel boos." Als Bram begint aan de rondleiding door het gebouw openbaart zich al meteen een grote frustratie. De lift is al twee maanden buiten gebruik. "Hij had na een maand gerepareerd moeten worden, maar toen werden de verkeerde onderdelen geleverd. Daarna werd het weer een maand uitgesteld", vertelt Bram.

"Door de kapotte lift zit je gevangen in je eigen appartement."

Bewoners van de bovenste verdiepingen moeten dagelijks 18 trappen bedwingen. "Voor jonge mensen is dat al zwaar, laat staan voor ouderen of als je een blessure hebt. Je zit gewoon gevangen in je eigen appartement. Verhuizen is een ramp: laatst hebben we met een groep huurders een bank naar de negende verdieping moeten tillen. Dat is eigenlijk geen doen."

Maar ook de afvalvoorziening is een bron van ergernis. De containerruimte van pand A staat te ver van de straat, waardoor de gemeente weigert het afval op te halen. "We moeten ons vuil nu een eind verderop in pand D wegbrengen", legt Bram uit. "Daar zitten de bakken overvol, er ligt afval naast, het stinkt en er komt ongedierte op af. De mensen van beide gebouwen zijn er niet blij mee."

Bram Spijkers bij de afgesloten ruimte voor het afval (foto: Ronald Sträter).

En zo staan er nog veel meer gebreken op het lijstje van Bram en zijn medebewoners. Naast de praktische problemen voelen ze zich ook financieel uitgekleed. Ze betalen maandelijks 70 euro aan stofferingskosten voor gordijnen en vloeren. "Als je dat uitrekent, zouden we na twee jaar alweer nieuwe gordijnen en vloer moeten krijgen", zegt Bram. "Terwijl die spullen veel langer meegaan. Dat klopt gewoon niet." Aangekomen in het trappenhuis komen ook de servicekosten van 125 euro per maand ter sprake. Ook die blijken een doorn in het oog. "We betalen voor schoonmaak van de algemene ruimtes, maar sinds april is er nog nooit een schoonmaker geweest", vervolgt Spijkers. "Kijk maar rond: het is een rotzooi in de trappenhuizen. En toch moeten wij dat bedrag elke maand aftikken." En dat is nog niet alles, want parkeren blijkt een luxe bij The Marker. In de ondergrondse garage kost een plek 200 euro per maand, terwijl bewoners geen vergunning kunnen krijgen om voor op straat te parkeren. "Dat hadden we graag geweten vóórdat we hier kwamen wonen", verzucht Bram.

"We krijgen geen uitleg en geen perspectief. Alsof we er niet toe doen."

Daarmee komen we op dat wat de bewoners misschien nog wel het meest steekt: de volgens hen gebrekkige communicatie vanuit verhuurder en aannemer. "We kregen onlangs weer een simpel mailtje dat de reparatie van de lift weer een maand wordt uitgesteld. Geen uitleg, geen perspectief. Alsof wij er niet toe doen." Wooncomplex The Marker werd bij de lancering gepresenteerd als een hoogwaardig nieuwbouwproject, maar de bewoners vinden de realiteit uiterst teleurstellend. "In maart hoorde ik dat ik hier mocht komen wonen en was ik helemaal enthousiast", vertelt Bram. "Maar nu, een paar maanden later, voelt het als een nachtmerrie. We zouden blij moeten zijn, maar in plaats daarvan zijn we boos en uitgeput. Het kost ontzettend veel energie." De bewoners eisen dat de gebreken worden opgelost en dat er een financiële compensatie komt. Bram: "Wij moeten het allemaal maar slikken. Dit kan echt niet. Wij hebben recht op een fatsoenlijk huis. We voelen ons besodemieterd."

Reactie verhuurder Het appartementencomplex wordt verhuurd door de Van Deursen Group (VDG) in Rosmalen. In een reactie aan Omroep Brabant laat de verhuurder desgevraagd weten zich niet te herkennen in de gebrekkige communicatie. “Door complexe waterschade is de lift defect geraakt. In verband met de vakantieperiode en omstandigheden die buiten de invloedssfeer van de eigenaar vielen, is de reparatie vertraagd. Zoals wij ook aan onze huurders hebben gecommuniceerd”, zegt een woordvoerder. Inmiddels staat de reparatie volgens haar voor vrijdag op de planning. Om de overlast voor de huurder zoveel mogelijk te beperken, is de lift van het aangrenzende gebouw tijdelijk beschikbaar gesteld voor de huurders in gebouw A. “De afstand van het gemeentelijk ophaalpunt voor afval tot aan de containerruimte is op basis van de ARBO-wetgeving afgekeurd. Helaas was dit ten tijde van de bouw niet bekend”, gaat de woordvoerder verder. Er wordt volgens haar op dit moment gewerkt aan een bouwkundige oplossing waarmee de containerruimte binnen de vereiste afstand komt te liggen. Huurders kunnen tot die tijd hun afval in een container van het aangrenzende gebouw kwijt. Verder zegt de Van Deursen Group de frequentie van het schoonmaken van trappenhuizen 'indien nodig bij te stellen': “Het betreft hier echter een recent opgeleverd complex waarin nog veel verhuizingen plaatsvinden.” Over de hoogte van de stofferingskosten en kosten voor een parkeerplaats zegt de verhuurder dat die vooraf aan de huurders zijn gecommuniceerd. “Huurders zijn vrij om al dan niet een parkeerplaats te huren binnen het complex.”