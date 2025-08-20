Brand autosloperij begon in berg scooters: 'Daar moet het zijn misgegaan'

Voor een beetje brand is oud-eigenaar Frans van den Mosselaar van de autosloperij in Dongen waar woensdagochtend brand uitbrak niet bang. Hij en zijn zoons, die het bedrijf hebben overgenomen, zijn of waren allemaal brandweermannen. Frans wist dan ook meteen wat hij moest doen. “Alleen ging het vuur te snel. We konden er niets tegen beginnen.”

Frans en zijn zoons Michel en John probeerden direct toen ze de brand woensdag ontdekten te handelen. “Ik ben dertig jaar brandweerman geweest, dus ik schrik niet zo snel”, zegt Frans terwijl hij voor de smeulende resten van een container staat. “Alleen kregen we het vuur niet meer uit. Het ging zo snel door de droogte dat we het verspreiden niet konden voorkomen. We konden eigenlijk niets meer doen.” Twee containers met sloopmateriaal vlogen in brand en moesten door de brandweer geblust worden. De brand begon bij of in een scooter. “Er lagen honderd scooters op een hoopje. Daar halen we altijd de accu’s, olie en benzine uit, maar er zat er dus eentje tussen die we zijn vergeten", denkt Frans. "Daar moet het zijn misgegaan.”

"Zodra de brandweer weg is, gaan we weer aan het werk.”

Rond halftien was de brand onder controle. Zijn zoon Michel haalt nu het smeulende materiaal met een kraan uit elkaar. Zo helpen ze de brandweer met nablussen, zegt Frans nuchter. “Dit is nou eenmaal wat het is. Het gaat weer verder. Zodra de brandweer weg is, gaan we weer aan het werk.” Want je kunt er ‘lang of kort over discussiëren, maar je kunt er toch niets meer aan veranderen’. “Normaal vernietigen wij de scooters, maar nu zijn ze uit zichzelf vernietigd”, grapt hij voorzichtig.

Foto: politie.