Gewapende overval op appartement, politie zoekt nog steeds naar dader

De politie is woensdagochtend met man en macht op zoek naar een gewapende overvaller in Breda. De man sloeg rond elf uur toe bij een appartement van een wooncomplex aan de Heksenrij in de stad. Hij sloeg daarna op de vlucht. De politie zocht ook even met een helikopter.

Het is onduidelijk of de overvaller iets heeft buitgemaakt. De man zou hebben aangebeld voor hij toesloeg, maar veel meer kan de politie nog niet zeggen.

Volgens de politie 'zijn er nog weinig details over de overval zelf'. Volgens een 112-correspondent van Omroep Brabant wonen er veel ouderen in het complex.

Zoektocht

De politie is met meerdere eenheden naar de gevluchte overvaller op zoek. Er wordt onder meer gezocht rond de Asterdplas en in het aansluitende natuurgebied. Er werd ook een helikopter ingezet. Die vertrok iets voor twaalf uur weer.

De politie hoopt dat mensen in de omgevingen de dader mogelijk hebben gezien. "Kijk mee uit naar een man van rond de twintig jaar", zegt de politie. De man is in het zwart gekleed en draagt zwarte schoenen. Toen hij toesloeg droeg hij een bivakmuts.

Wie hem denkt te zien, wordt verzocht contact op te nemen met 112.