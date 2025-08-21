Wooncorporatie en gemeente gaan samen rattenplaag bestrijden in volkswijk

Ratten op straat, ratten in de tuin en zelfs ratten in huis. Maar hopelijk niet meer voor lang, want de Bredase volkswijk Tuinzigt krijgt de hulp waar ze om gevraagd heeft. De gemeente Breda en wooncorporatie WonenBreburg hebben afgesproken om in de strijd tegen de rattenplaag beter samen te werken en de bron van de ellende aan te pakken. "Het is fijn dat ze niet langer naar elkaar wijzen", zegt bewoonster Francisca IJpelaar.

De rattenplaag maakt de mensen in Tuinzigt radeloos en boos. De beschuldigende vinger gaat daarbij vooral naar WonenBreburg omdat men denkt dat de wooncorporatie geen actie onderneemt. "Als ze niets blijven doen, laat ik honderd levende ratten los in hun kantoor", zo liet bewoonster Colinda begin deze week optekenen. Maar dat verhaal klopt niet volgens WonenBreburg. "Wij vinden het ook heel vervelend dat mensen met kleine kinderen ratten door hun tuin zien lopen", zegt een woordvoerder. "Maar wij hebben elke melding serieus genomen. We zijn daar meteen actief op gaan zitten door al een paar weken lang rattenvallen neer te zetten. Misschien hadden wij dat wat meer aan de wijkbewoners moeten laten zien en hen beter informatie moeten geven."

"We gaan kijken waar de bron zit, zodat we niet alleen aan symptoombestrijding doen."

Maar rattenvallen zetten alleen is volgens de mensen in Tuinzigt niet genoeg om het probleem op te lossen. Ze willen diepgaander onderzoek en krijgen dat ook. Een overleg afgelopen dinsdag tussen gemeente en wooncorporatie heeft er voor gezorgd dat gemaakte afspraken zijn aangescherpt en dat er meer actie wordt ondernomen. De urgentie is erkend en ieders verantwoordelijkheid is weer helder. "Vallen en lokdozen alleen lossen het probleem niet op", zegt een woordvoerder van WonenBreburg. "Ratten zijn slim en de echte oorzaak zit vaak in kapotte rioolbuizen of in zwaar vervuilde tuinen. Dat moet je samen aanpakken."

Tot nu toe werd vaak meteen een commercieel bestrijdingsbedrijf op pad gestuurd. Dat verandert nu. "We hebben afgesproken dat de gemeente eerst kijkt waar de bron zit. Daarna pakken wij het verder op. Zo voorkomen we dat we alleen maar aan symptoombestrijding doen", aldus de woordvoerder. De gemeente benadrukt dat iedereen zijn deel moet doen. "Wij zijn verantwoordelijk voor de openbare ruimte en het gemeentelijk riool. De corporatie moet zorgen voor haar woningen en bewoners moeten hun tuinen en afval op orde hebben", zegt een gemeentewoordvoerder. "Alleen door dat samen te doen, kun je het probleem echt oplossen." Bewoners vertelden eerder bij Omroep Brabant dat ze radeloos zijn:

Voor de bewoners klinkt het allemaal goed, maar er heerst ook scepsis. Francisca IJpelaar woont al jaren in de wijk en heeft de rattenplaag zien groeien. "Het is fijn dat gemeente en woningbouw niet langer naar elkaar wijzen", zegt ze. "Anders worden wij steeds van het kastje naar de muur gestuurd." Toch houdt ze een slag om de arm. "Eerst zien en dan geloven. Bestrijdingsbedrijf Rentokil komt eens in de vier weken, maar die ratten gaan niet in hun vallen. Dat werkt gewoon niet. Ik wil daarom dat er een rookinspectie komt, maar wel bij meerdere huizen tegelijk. Alleen dan heeft het zin."

"Bewoners moeten hun tuintjes netjes houden en geen afval buiten laten staan."

Dat kost allemaal een hoop geld en WonenBreburg wijst er dan ook op dat de corporatie al flink in de buidel tast. "We geven jaarlijks zo’n 150.000 euro uit aan ongediertebestrijding, waarvan ruim 50.000 in Breda", laat de woordvoerder weten. "We willen huurders helpen, maar bewoners hebben ook zelf een verantwoordelijkheid: tuinen netjes houden en geen afval en dierenvoer buiten laten staan." Het oplossen van de plaag is niet van vandaag op morgen geregeld. "Als iemand niet meewerkt, blijven we de huurder aanspreken. Om die toch te bewegen om het anders te doen. We proberen dat meestal samen met wijkagenten en sociaal werkers op te lossen." Bewoners hopen dat de nieuwe aanpak eindelijk verschil maakt. "Het is positief dat er nu samen wordt opgetreden", zegt IJpelaar. "Maar zolang er nog niemand langs is geweest voor inspectie, wacht ik af."