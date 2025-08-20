Politie doet inval in loods: eigenaar ontkent dat er een drugslab zit

Peter van Laerhoven, de eigenaar van een schildersbedrijf in de loods aan de Hoefakkerstraat in Tilburg waar de politie dinsdag binnenviel, is niet blij met de politie-inval. De politie zegt woensdag dat zij meerdere spullen heeft gevonden die worden gebruikt voor de productie van drugs. Maar volgens Van Laerhoven zaten er geen zuren in de gevonden jerrycans, maar benzine voor zijn boot. De waterstofgascilinders die in beslag zijn genomen, zijn volgens hem leeg. De politie sluit nog niets uit en doet verder onderzoek naar de zaak. "Ik word neergezet als drugscrimineel", zegt de schilder.

Samen met zijn vrouw was Van Laerhoven dinsdag een dagje met de boot in de Biesbosch toen de telefoon ging. "De politie vroeg of ik de roldeur van de loods open kon maken. Ik was zelf niet in de buurt dus heb ik mijn zoon langs gestuurd", vertelt de eigenaar van het schildersbedrijf. Hij vond het vreemd dat de politie belde en vroeg ze waarom zij naar binnen wilden. "Ze hadden een tip uit het buitenland gekregen. Als ik de deur niet open zou maken, zouden ze zelf naar binnen gaan." De politie laat woensdag weten dat er op de jerrycans een etiket van caustic soda stond. "Dat wordt gebruikt voor de productie van MDMA, maar de jerrycans waren bijna allemaal leeg. En vanwege het bedrijf dat er in de loods zat, hebben we ervoor gekozen om de jerrycans niet mee te nemen", zegt een woordvoerder van de politie. Volgens Van Laerhoven zat er helemaal geen caustic soda in de jerrycans. "Deze jerrycans heb ik bij de autowasserette gekregen, uitgewassen met zeep om ze vervolgens te vullen met benzine voor mijn boot", vertelt hij terwijl hij een van de lege jerrycans oppakt.

De politie nam ook vier waterstofgascilinders mee uit de loods, die volgens een politiewoordvoerder bijna leeg waren. "Je hebt voor deze cilinders een vergunning nodig. Op de flessen staat zoveel druk. Als ze omvallen dan ontploft de boel", zegt de politie. "Daarnaast zat er een Duits etiket op en wij hebben de laatste tijd meerdere gestolen cilinders in Tilburg gevonden. We onderzoeken waar deze cilinders vandaan komen", zegt de woordvoerder. Van Laerhoven snapt niet dat hij hierdoor in verband wordt gebracht met drugs. "Ze waren leeg, maar ik heb ze uit luiheid nooit weggebracht", zegt hij. Daarnaast was de buurt volgens hem niet afgesloten en konden buurtbewoners gewoon toekijken hoe de politie bezig was.

Twee airco's zijn ook meegenomen door de politie. "Ze zullen denken dat daar ook iets mee gebeurt, maar dat is niet zo. Ik heb niets te maken met drugs, maar word neergezet als een drugscrimineel", vertelt de schilder geïrriteerd. De politie bevestigt dat de afzuigers niet in gebruik waren toen ze mee werden genomen. "Maar ze worden vaak gebruikt bij de productie van hennep net als wat lege bakken en stekkerdozen die we vonden. In combinatie met de andere vondsten, hadden we daarom aanleiding om ze in beslag te nemen", vertelt de woordvoerder. Na de inval heeft de schilder veel bezorgde telefoontjes gekregen van klanten. "Je vraagt je af wie deze tip aan de politie heeft gegeven. Ik heb geen knechtjes in het buitenland. Ik heb het idee dat iemand vervelend wil doen door dit teweeg te brengen, maar ik heb geen vijanden." Over de anonieme tip wil de politie niets zeggen. Van Laerhoven heeft na de inval niets meer van de politie gehoord. Hij is in ieder geval niet aangehouden en wacht het onderzoek van de politie af.

Op het dak van zijn kantoor zijn twee airco's weggehaald door de politie (foto: Omroep Brabant).