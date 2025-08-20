Geen nieuwe Vrijthof-Vrijthof Challenge: 'Heb er buikpijn van'

Na drie succesvolle edities komt er een einde aan de Vrijthof-Vrijthof Challenge. Het sportieve initiatief van de broers Willem en Mark van Abeelen bracht honderden deelnemers op de been. Die gingen van het Vrijthof in Maastricht naar de Vrijthof in Hilvarenbeek met als doel geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. "Ik heb er buikpijn van."

Bij deze uitdaging legden fietsers in één dag zo’n 165 kilometer af, wandelaars liepen in twee dagen ruim 100 kilometer en voor kinderen was er kortere fietsroutes van 15, 25 of 50 kilometer. Wat in 2019 begon als een kleinschalig initiatief, groeide uit tot een beweging die miljoenen euro’s heeft opgehaald voor kankeronderzoek. De finish in Hilvarenbeek was steevast een emotioneel hoogtepunt, waar sportieve prestatie, saamhorigheid en herdenken samenkwamen.

Voor de broers was het moeilijk om een punt te zetten achter wat ze zelf hun ‘kindje’ noemen. “We zijn hier al die jaren zo intensief mee bezig geweest. Toen de video vanochtend om tien uur online kwam, had ik wel even buikpijn", vertelt Willem van Abeelen.

Het initiatief begon heel kleinschalig. "Na het overlijden van mijn vader en schoonzus wilden ik en mijn broer iets doen om geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding. In eerste instantie wilden we iets eenmaligs doen, daaruit ontstond de Vrijthof-Vrijthof Challenge. Het bleek na de eerste editie zo'n succes dat we met veel enthousiasme zijn doorgegaan."

"Dat vreet energie en ons lichaam is op."

Bij de laatste editie in 2025 haalden de broers meer dan 1,2 miljoen euro op voor kankeronderzoek, maar toch smaakt het succes niet naar meer. "Het kost gewoon ontzettend veel tijd. We wilden overal bijzijn en alles zelf regelen. Dat vreet energie en ons lichaam is op. We hebben altijd gezegd dat we op het hoogtepunt wilden stoppen. Met zo'n hoge opbrengst hebben we een mooi moment uitgekozen."



Willem en Mark hebben gedurende de jaren van de Vrijthof-Vrijthof Challenge talloze hoogtepunten meegemaakt, maar voor hen springt de inzet en emotie van alles en iedereen erbovenuit. "Dat is niet normaal. De blijdschap en tranen van alle mensen die over de finish kwamen, blijven mij altijd bij. Daarnaast het enthousiasme van alle vrijwilligers die zich iedere keer weer keihard inzetten voor ons."

"Stilzitten zit niet in ons bloed."