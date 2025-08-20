Navigatie overslaan

Bewoners blussen brandjes in bos, brandweer vermoedt brandstichting

Vandaag om 14:20 • Aangepast vandaag om 14:43
Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink
Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink
nl
Aan de Atalanta in Rijen hebben woensdagmiddag twee kleine brandjes gewoed in het bos. Omwonenden hebben de vlammen zelf gedoofd met water uit een gieter. Waarschijnlijk zijn de brandjes aangestoken, meldt de brandweer.
Profielfoto van Ron Vorstermans
Geschreven door
Ron Vorstermans

Op meerdere plekken in het bos woedde rond halftwee kleine brandjes. De bewoners die dichtbij het perceel wonen, wisten het vuur snel te doven met een gieter. De brandweer kwam ter plaatse om het vuur na te blussen.

De brandweer zegt dat het vermoedelijk gaat om brandstichting, zo schrijft ze op Facebook. Omwonenden zagen jongeren op fatbikes wegfietsen nadat de brandjes werden ontdekt.

Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink
Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink
Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink
Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!