Bewoners blussen brandjes in bos, brandweer vermoedt brandstichting

Aan de Atalanta in Rijen hebben woensdagmiddag twee kleine brandjes gewoed in het bos. Omwonenden hebben de vlammen zelf gedoofd met water uit een gieter. Waarschijnlijk zijn de brandjes aangestoken, meldt de brandweer.

Op meerdere plekken in het bos woedde rond halftwee kleine brandjes. De bewoners die dichtbij het perceel wonen, wisten het vuur snel te doven met een gieter. De brandweer kwam ter plaatse om het vuur na te blussen.

De brandweer zegt dat het vermoedelijk gaat om brandstichting, zo schrijft ze op Facebook. Omwonenden zagen jongeren op fatbikes wegfietsen nadat de brandjes werden ontdekt.