Volle tandartskliniek en zes huizen ontruimd om gaslek

Zes huizen en een tandartskliniek met een volle wachtkamer zijn woensdagmiddag ontruimd in Waalre vanwege een gaslek. Die was ontstaan door graafwerkzaamheden. Ook een waterleiding werd geraakt en ging stuk. Bewoners mocht rond kwart voor drie weer terug naar huis, maar verschillende huizen in de omgeving blijven nog tot woensdagavond afgesloten van gas en drinkwater.

Netbeheerder Enexis kwam ter plaatse en dichtte de lekkages rond kwart voor drie. De huizen en kliniek aan de Bergstraat werden uit voorzorg ontruimd. Ook de omgeving rondom het lek werd afgezet. Niemand is gewond geraakt.

Het is niet voor het eerst dat het mis gaat bij de werkzaamheden in de Bergstraat. Al die keer eerder werd er een gasleiding geraakt. Ook de waterleiding was al eens geraakt. De straat midden in Waalre ligt al heel dit jaar open in verband met werkzaamheden.