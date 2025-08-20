Leraar filmt orale seks met leerlinge (17) en moet de cel in

De 45-jarige docent Rens L. uit Tilburg is veroordeeld tot achttien maanden cel, waarvan twaalf voorwaardelijk, voor seks met een leerlinge van 17. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch woensdag geoordeeld. Meest opvallende was dat hij zich oraal liet bevredigen in een klaslokaal door het meisje, terwijl een vriendin van haar erbij was.

De Tilburger, die inmiddels geen docent meer is, werd vorig jaar nog vrijgesproken door de rechtbank. Maar nu, in hoger beroep, gaf hij toch toe dat hij seks met het meisje had gehad in maart 2023. Dat gebeurde bij hem thuis én op het Koning Willem I College in Den Bosch, waar hij toen lesgaf. FIlmpje 'pijpbeurt' ging rond

De hele zaak zorgde destijds voor flink wat opschudding op de mbo-school, omdat er een filmpje rondging van de ‘pijpbeurt’ onder het bureau van de docent. Rens L. had haar dat filmpje toegestuurd en zij stuurde het weer naar andere leerlingen. De seks in de klas was snel voorbij toen er twee andere leerlingen het lokaal binnenkwamen. Zij zagen het meisje van 17 onder het bureau van de docent uitkomen. Een vriendin van het meisje, die de hele tijd tegenover de docent zat, verklaarde niets gezien te hebben, behalve een stukje van zijn piemel en wat vel toen hij zijn broek omhoog deed, maar volgens het hof was zij ongewild getuige van de seksuele handelingen.