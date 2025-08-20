Leraar filmt orale seks met leerlinge (17) en moet de cel in
De Tilburger, die inmiddels geen docent meer is, werd vorig jaar nog vrijgesproken door de rechtbank. Maar nu, in hoger beroep, gaf hij toch toe dat hij seks met het meisje had gehad in maart 2023. Dat gebeurde bij hem thuis én op het Koning Willem I College in Den Bosch, waar hij toen lesgaf.
FIlmpje 'pijpbeurt' ging rond
De hele zaak zorgde destijds voor flink wat opschudding op de mbo-school, omdat er een filmpje rondging van de ‘pijpbeurt’ onder het bureau van de docent. Rens L. had haar dat filmpje toegestuurd en zij stuurde het weer naar andere leerlingen. De seks in de klas was snel voorbij toen er twee andere leerlingen het lokaal binnenkwamen.
Zij zagen het meisje van 17 onder het bureau van de docent uitkomen. Een vriendin van het meisje, die de hele tijd tegenover de docent zat, verklaarde niets gezien te hebben, behalve een stukje van zijn piemel en wat vel toen hij zijn broek omhoog deed, maar volgens het hof was zij ongewild getuige van de seksuele handelingen.
'Zij was speciaal voor me'
Rens L. ontkende bij de rechtbank dat hij op dat filmpje was te zien en ook dat hij verschillende keren seks had gehad met die leerlinge uit zijn klas. Maar hier kwam hij tijdens het hoger beroep op terug en bekende alles.
Volgens Rens L. was het meisje speciaal voor hem. Omdat zij een moeilijke thuissituatie had, had hij zich over haar ontfermd. Samen met vriendinnen bleef ze ook vaak hangen na de les in zijn lokaal.
Meisje stuurde naaktfoto's
Het meisje stuurde de leraar ook naaktfoto’s en hintte veel op seks in berichten. De seks was niet tegen de wil van het meisje, maar seks met een minderjarige is strafbaar, ongeacht wat de minderjarige vindt of voelt.
Naast de celstraf mag Rens L. ook vijf jaar lang geen onderwijs meer geven aan minderjarigen. Dat was hij toch al niet van plan. Zijn contract bij een IT-bedrijf werd kort voor de zitting opgezegd, omdat de werkgever erop rekende dat Rens L. geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) meer zou krijgen na een veroordeling.