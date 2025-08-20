Oud-Jumbo-topman Van Eerd in beroep tegen celstraf

Frits van Eerd gaat in hoger beroep tegen zijn celstraf. De voormalige Jumbo-baas is het niet eens met de twee jaar celstraf die hij vorige week opgelegd kreeg, meldt zijn advocaat Robbert Jonk in een persbericht. De gevallen topman werd veroordeeld voor omkoping, valsheid in geschrift en witwassen.

Ook financierde hij volgens de rechter privéaankopen met sponsorfacturen die betaald werden door Jumbo en heeft hij bijna een half miljoen euro witgewassen. Dat bedrag bestond uit biljetten van 500 en 200 euro, die onder meer in de koelkast van zijn werkplaats gevonden werden. Volgens de rechtbank bevond Van Eerd zich ook in kringen van zware drugscriminaliteit.

'Jumbo heeft schade geleden'

De Veghelse supermarktketen heeft schade geleden door zijn gedrag, schreef de rechtbank in het vonnis. De Jumbo zelf benadrukte dat de supermarkt geen partij is in de zaak, maar dat zijn veroordeling een privézaak is.