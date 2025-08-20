Voormalig Jumbo-topman Frits van Eerd in hoger beroep tegen straf

Frits van Eerd gaat in hoger beroep tegen zijn celstraf. De voormalige Jumbo-baas is het niet eens met de twee jaar celstraf die hij vorige week opgelegd kreeg, meldt zijn advocaat Robbert Jonk in een persbericht. De gevallen topman werd veroordeeld voor omkoping, valsheid in geschrift en witwassen.

Volgens de rechters liet hij zich jarenlang omkopen door autohandelaar Theo E. uit Drenthe, die zelf eerder al werd veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor onder meer witwassen. E. had daarnaast contacten in het criminele milieu. Ook Van Eerd zou zich volgens de rechtbank in kringen van zware drugscriminaliteit hebben begeven.

"Client kan zich op geen enkele wijze vinden in het vonnis en meent dat het oordeel van de rechtbank volstrekt geen recht doet aan de feiten en zijn vermeende rol daarin", schrijft Jonk. "Namens cliënt zal de verdediging daarom het gerechtshof verzoeken het vonnis op alle punten opnieuw te beoordelen."

De rechter oordeelde dat Van Eerd privé-aankopen financierde met sponsorgelden die werden betaald door Jumbo. Hij zou bijna een half miljoen euro hebben witgewassen. Dat geld werd in briefjes van 200 en 500 euro deels aangetroffen in zijn werkplaats, onder meer verstopt in een koelkast.

'Jumbo heeft schade geleden'

De rechtbank gaf de oud-topman een zwaardere straf. Een deels voorwaardelijke straf, zoals het OM had voorgesteld, werd afgewezen. Volgens de rechters maakte Van Eerd misbruik van zijn positie als topman van Jumbo en overtrad hij interne gedragsregels van het bedrijf. Vanwege zijn voorbeeldfunctie werd de straf verzwaard.

Jumbo liet in een reactie weten dat de supermarktketen geen partij is in de zaak en dat het gaat om een privékwestie van Van Eerd. Wel stelde de rechtbank dat Jumbo als organisatie schade heeft geleden door zijn handelen.

Wanneer het hoger beroep dient is nog niet bekend. Dat kan wel een jaar of langer op zich laten wachten. Omdat de rechtszaak in Groningen was, is het hoger beroep in ieder geval bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Eerder maakten we deze video over de rechtszaak van Van Eerd: