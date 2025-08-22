Voor wereldtitel strijdende Kay de Wolf krijgt een heel speciaal gevoel

Motorcrosser Kay de Wolf gaat er de laatste wedstrijden van dit seizoen alles aan doen om zijn wereldtitel in de MX2-klasse te prolongeren. Bij een kampioenschap rijdt de 20-jarige coureur uit Eersel volgend seizoen op het allerhoogste niveau: de MXGP. Maar ook bij een lagere podiumplek is er mogelijk kans op sportieve promotie. “Maar als ik nog een jaar om de wereldtitel bij MX2 moet rijden, is dat absoluut geen straf.”

De GP in Arnhem op 23 en 24 augustus is de enige in Nederland en dus voelt die voor De Wolf als een thuiswedstrijd. Veel fans hopen op een overwinning van de man uit Eersel. Een overwinning die hij ook goed kan gebruiken in de titelstrijd met de Duitser Simon Längenfelder, die met een voorsprong van 40 punten bovenaan staat. “Dat het lastiger is om de titel te prolongeren dan ‘m voor de eerste keer te winnen, daar is geen woord aan gelogen", zegt De Wolf. "We hebben wat moeilijke wedstrijden gehad met blessures en daardoor heel wat punten laten liggen. Het hoort erbij, het is zoals het is. Ik sta er nog steeds positief in richting de rest van het seizoen.”

Na Arnhem wachten in september de laatste drie wedstrijden waarin de beslissing gaat vallen. De GP’s in Turkije, China en Australië zorgen voor heel wat uurtjes in het vliegtuig. “Maar je moet niet denken dat ik veel van die landen zie. Eigenlijk zien we alleen de crossbanen en ons hotel, er is geen tijd voor toeristische uitstapjes. Misschien dat ik later als ik stop met crossen een keer ga rondreizen om naar alle plekken terug te gaan.”

"Het was de droom als kind om ooit met dit nummer te mogen rijden."

Het rijden met nummer 1 op het pak geeft hem geen extra druk. “Het was de droom als kind om ooit met dit nummer te mogen rijden. Toen de kans er was, heb ik die met beide handen aangegrepen. Het geeft een heel speciaal gevoel. Jammer dat ik niet lang met de rode plaat als leider heb kunnen rijden, maar we gaan er alles aan doen om die terug te pakken.”

Kay de Wolf, regerend wereldkampioen in de MX2 (foto: FullSpectrum).