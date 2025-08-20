Van Eerd in hoger beroep en een grote cafetariabrand: dit gebeurde vandaag

Van een felle brand in een cafetaria tot de 70-jarige Dieny die slachtoffer werd van een gewapende overval bij haar thuis: dit zijn de vijf verhalen die je op woensdag gelezen moet hebben.

Een 70-jarige vrouw uit Breda werd slachtoffer van een gewapende overval in haar appartement. De overvaller, een man van rond de 20 jaar, bedreigde haar met een revolver en ging er met 170 euro vandoor. De politie is nog op zoek naar de dader.

Een 51-jarige taxichauffeur moest zich voor de rechtbank in Breda verantwoorden voor een dodelijk ongeval waarbij de 23-jarige Zander om het leven kwam. De chauffeur reed met een snelheid van rond de 100 kilometer per uur door rood licht en schepte de overstekende fietser. De officier van justitie eiste 20 maanden cel en een rijverbod van 44 maanden.

In Etten-Leur zorgt papegaai Sunny voor opschudding in de wijk door dagelijks vrij rond te vliegen. Het tamme vogeltje komt vaak bij buurtbewoners terecht die denken dat hij ontsnapt is, maar heeft gewoon een liefdevol thuis waar hij elke avond terugkeert.

Frits van Eerd gaat in hoger beroep tegen zijn celstraf. De gevallen Jumbo-topman werd veroordeeld voor omkoping, valsheid in geschrift en witwassen.

Lees ook Voormalig Jumbo-topman Frits van Eerd in hoger beroep tegen straf

Bij een cafetaria in Reusel is een grote brand ontstaan, waarschijnlijk in de oven. Zeven mensen die boven de zaak in een woning waren, konden veilig naar buiten komen.