Raad niet goed geïnformeerd over aankoop Poolse supermarkt

Bij de aankoop van de Poolse supermarkt in Roosendaal in 2024 is de gemeenteraad niet goed geïnformeerd over de kosten van de uitkoop en de juridische risico’s die daarbij kwamen kijken. Dat blijkt uit een rapport dat woensdag is verschenen over de uitkoop van de Poolse supermarkt, waarmee vijf miljoen euro was gemoeid.

Raad niet goed geïnformeerd Volgens de onderzoekers zat de aankoop juridisch goed in elkaar, maar waren er wel kanttekeningen te zetten bij het politieke en bestuurlijke proces. De onderzoekers concluderen dat de gemeenteraad niet op tijd, onvolledig of niet goed geïnformeerd was over de juridische risico’s en de kosten die bij de uitkoop kwamen kijken.

Met de aankoop moest een einde worden gemaakt aan overlast die werd veroorzaakt door klanten van de supermarkt aan de Gastelseweg. Er waren klachten over wildplassen, vernielingen en agressief gedrag. In de gemeenteraad ontstonden twijfels over hoe het besluit voor de uitkoop tot stand was gekomen en over de uitwerking daarvan. De gemeenteraad liet daarop onderzoek doen door onderzoeksbureau Necker.

Zo werd een advies van adviesbureau AKD over mogelijke staatssteun niet gedeeld met de gemeenteraad. Terwijl dat belangrijk was voor de raadsleden om hun werk goed te kunnen doen.

Dominante rol gemeenteraad

Een van de belangrijkste conclusies van het rapport is dat de gemeenteraad een dominante rol nam in het dossier, met name omdat verontruste omwonenden van de Poolse supermarkt wilden dat de gemeente in actie kwam. De gemeenteraad kwam alleen niet met duidelijk eisen over hoe de aankoop moest gebeuren. Daardoor ontstonden verschillende ideeën over wat er precies meegenomen moest worden in de koopovereenkomst.

Aan de andere kant heeft het college van burgemeester en wethouders haar huiswerk niet goed gedaan. Zo is het collegebesluit niet op de normale manier gebeurd. De voorbereiding en besluitvorming binnen het college waren daardoor niet goed in orde. Daardoor kon de gemeenteraad uiteindelijk ook minder goed haar werk doen.

Ambtenaren niet gehoord

In het hele proces hebben ambtenaren zich ongemakkelijk gevoeld. “Er werd in beperkte mate beroep gedaan op hun adviserende rol. Zorgen en kritische geluiden over het proces werden, ondanks dat ze wel zijn aangekaart, niet voldoende gehoord”, schrijven de onderzoekers.

De onderzoekers adviseren de gemeente onder andere om bij gevoelige dossiers om duidelijke afspraken te maken over wie welke rollen heeft en waarvoor verantwoordelijk is. Het college en de gemeenteraadsleden gaan het rapport bestuderen en praten er later verder over.