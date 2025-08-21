Burgemeester woedend over uitlekken geheime rapporten

Burgemeester Mark Buijs (VVD) van de gemeente Roosendaal is woest over het uitlekken van twee rapporten over de bestuurscultuur en uitkoop van de Poolse supermarkt, nog voordat die werden besproken in de gemeenteraad. Toch doet hij geen aangifte van lekken, ondanks dat hij zegt er zeker van te zijn dat een raadslid hiervoor verantwoordelijk is.

Dat zei Buijs woensdagavond tijdens een raadsvergadering, waar werd besproken om de geheimhouding op het rapport op te heffen. De rapporten waren echter al een dag eerder verstuurd naar diverse media, waaronder Omroep Brabant.

Verbijsterd

“Ik heb met verbijstering kennisgenomen van het feit dat de rapporten zijn gelekt”, zei Buijs bij de vergadering. “Het is een teken van onveiligheid van de sfeer die hier soms heerst in dit huis. Van die cultuur moeten we iets vinden”, aldus de burgemeester.

Tegen BN De Stem zei Buijs dat hij geen aangifte gaat doen tegen het raadslid dat de rapporten heeft gelekt. "Daarvoor ontbreekt een juridische basis. De geheimhouding was alleen gebaseerd op een onderlinge afspraak", zei Buijs tegen de krant.

Na afloop van de raadsvergadering wilden geen van de raadsleden of leden van het college van burgemeester en wethouders reageren op de rapporten. In september praat de gemeenteraad verder over deze stukken.