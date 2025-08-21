TU/e studenten blij met alternatieve introweek: 'Voel me hier fijner'

Terwijl het Stratumseind volstroomt met studenten die zich voorbereiden op de kroegentocht, vullen eerstejaars op de campus hun avond met bordspellen en breiwerk. Bij de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is er tijdens de introweek een parallel programma, zónder feestjes en harde muziek. En dat slaat aan bij studenten: "Dit is voor mij veel comfortabeler."

De 18-jarige Jeske begint volgende week aan haar studie Computer Science. Deze avond is ze aangeschoven bij een breiworkshop. De feestloze introweek is voor haar een uitkomst: "Ik hou zelf niet zo van feestjes. Na zo'n drukke week ben ik gewoon moe. Ik vind het wel fijn dat je hier dan andere dingen kunt doen."

De wens voor een feestloze introductieweek kwam enkele jaren geleden van studenten zelf. “Zij vroegen of er naast feesten ook andere activiteiten konden zijn, omdat ze liever op een andere manier nieuwe mensen leren kennen", vertelt eventmanager Esther Lutteman. Vorig jaar werden er daarom al verschillende feestvrije activiteiten georganiseerd. "Daar was toen erg veel animo voor. Dit jaar hebben we er vol op ingezet."

Het feestloze programma loopt parallel aan de reguliere introweek. Studenten kunnen daardoor elke dag kiezen tussen feest en niet-feest. Woensdagavond stond bijvoorbeeld de kroegentocht op het programma, maar wie daar geen zin in had, kon terecht bij een fietsworkshop, gezelschapsspellen of zelfs live-action role play.