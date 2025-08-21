TU/e studenten blij met alternatieve introweek: 'Voel me hier fijner'
De 18-jarige Jeske begint volgende week aan haar studie Computer Science. Deze avond is ze aangeschoven bij een breiworkshop. De feestloze introweek is voor haar een uitkomst: "Ik hou zelf niet zo van feestjes. Na zo'n drukke week ben ik gewoon moe. Ik vind het wel fijn dat je hier dan andere dingen kunt doen."
De wens voor een feestloze introductieweek kwam enkele jaren geleden van studenten zelf. “Zij vroegen of er naast feesten ook andere activiteiten konden zijn, omdat ze liever op een andere manier nieuwe mensen leren kennen", vertelt eventmanager Esther Lutteman. Vorig jaar werden er daarom al verschillende feestvrije activiteiten georganiseerd. "Daar was toen erg veel animo voor. Dit jaar hebben we er vol op ingezet."
Het feestloze programma loopt parallel aan de reguliere introweek. Studenten kunnen daardoor elke dag kiezen tussen feest en niet-feest. Woensdagavond stond bijvoorbeeld de kroegentocht op het programma, maar wie daar geen zin in had, kon terecht bij een fietsworkshop, gezelschapsspellen of zelfs live-action role play.
"De afgelopen twee dagen heb ik gefeest, nu ben ik gewoon kapot."
Die mogelijkheid om te variëren komt goed uit voor Zara (19). "De afgelopen twee dagen heb ik gefeest. Nu ben ik gewoon kapot, dus ik wilde vanavond graag naar de alternatieve activiteiten."
Volgende week begint ze aan haar studie architectuur. Het alternatieve programma inspireert haar om oude hobby's op te pakken. "Ik heb gehoord dat studeren op de TU/e erg zwaar kan zijn. Creatieve activiteiten, zoals breien, trekken je even weg uit die dagelijkse stress en geven je weer nieuwe energie."
"Het is voor mij veel comfortabeler om zo mensen te leren kennen."
Ook de 19-jarige Tim is enthousiast over het programma. Hij drinkt geen alcohol en heeft bewust gekozen om alleen aan activiteiten van het feestvrije programma mee te doen. "Ik kan me heel goed voorstellen dat het voor mensen zoals ik fijner is om hier nieuwe contacten te leggen. Op deze manier is een introductieweek leuk voor iedereen."
Aanstaande student Ivan is het daarmee eens. Maandag begint hij aan zijn studie Data Science, maar nu geniet hij nog even van een potje 'Mysterium', een populair bordspel. "Het is voor mij veel comfortabeler om zo mensen te leren kennen. Al ga ik straks misschien nog wel even feesten."