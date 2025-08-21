Kickbokser Mohammed J. (29) maakt deal met justitie en kan weer boksen

Kickbokser Mohammed J. (29) uit Den Bosch heeft afspraken gemaakt met justitie, waardoor hij binnenkort weer over de hele wereld kan vechten. In ruil voor strafvermindering is hij met justitie overeengekomen dat hij veertig maanden cel krijgt voor het voorbereiden van de import van harddrugs en het witwassen van geld, horloges en een auto. Zijn advocaat verwacht dat de kickbokser uiteindelijk nog maar een half jaar in de gevangenis moet doorbrengen.

De zitting, dinsdagochtend in de rechtbank van Den Bosch, was kort. Maar dat is logisch: alle werk was al gedaan. Justitie en J. wilden beiden een einde maken een aan proces dat al jaren voortsleept en mogelijk pas medio 2026 door de rechtbank zou worden behandeld. En dat duurt veel te lang voor de kickbokser van Marokkaanse komaf. Hij is nu 29 jaar en wil zoveel mogelijk vechten. De afgelopen jaren heeft zijn carrière vrijwel stilgestaan, doordat hij in voorarrest zat of maar beperkt een paspoort had. Toen Mohammed J. in januari 2023 in Den Bosch werd opgepakt, was dat groot nieuws. De jonge, talentvolle kickbokser vocht al vele partijen voor de bonden Enfusion en Glory, maar bleek daarnaast ook andere bezigheden te hebben. Hij werd gearresteerd voor het voorbereiden van de import van verschillende soorten harddrugs, wapenbezit en witwassen.

Voor die arrestatie waren er al verschillende aanslagen op de oude slagerij van zijn vader aan het Kapelaan Koopmansplein en een sportschool aan de Eendenkooi, beiden in Den Bosch. Al met al genoeg reden voor justitie om J. op te pakken. Maar het duurde lang voor het tot een proces kwam en ondertussen werd Mohammed J. vrijgelaten onder voorwaarden. Toen bleek dat een inhoudelijke behandeling nog lang kon duren, besloten justitie en J. zogeheten procesafspraken te maken.

Mohammed J. voorafgaand aan Glory 59 in 2018 (ANP Foto).

Beide partijen hebben daar voordeel bij. Justitie heeft er minder werk aan, mede doordat J. heeft afgesproken niet in hoger beroep te gaan. En de kickbokser zelf krijgt een aantrekkelijke korting op zijn straf. En dat is voor hem belangrijk, want hij wil de komende jaren nog zoveel mogelijk boksen en dat is lastig als hij in de cel zit. De officier van justitie van justitie legde uit dat hij J. niet meer vervolgd voor wapenbezit. Voor het voorbereiden van de import van harddrugs en het witwassen zou hij normaal gesproken 58 maanden cel hebben geëist. Maar vanwege de afspraken wordt dat nu veertig maanden.

Volgens zijn advocaat, Jan-Hein Kuijpers, betekent dit dat J. na aftrek van voorarrest en nog eens een derde korting op zijn straf nog maar een half jaar zou hoeven zitten. Volgens hem kan in overleg met justitie ook nog wel een gunstige periode worden uitgezocht om de straf uit te zitten, waardoor Mohammed J. zoveel mogelijk kan boksen. Van de rechtbank mag dit ook weer over de hele wereld, zo lang hij zich maar aan alle afspraken houdt en er niet vandoor gaat. De rechtbank moet nog wel een beslissing nemen over de procesafspraken, maar dat is normaal gesproken een hamerstuk. Door het bekennen van schuld en de procesafspraken wordt de zaak niet meer inhoudelijk behandeld. Nadeel daarvan is dat niemand ooit zal weten hoe het nou precies zit met de aanslagen op de slagerij en de sportschool. Destijds ging het gerucht dat J. betrokken zou zijn geweest bij het stelen van een partij cocaïne. Ook zou hij op een dodenlijst hebben gestaan. Ook de eventuele wapenhandel en het witwassen wordt niet meer besproken. De rechtbank doet op 4 september uitspraak in deze zaak.