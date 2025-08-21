Gillis verkoopt zijn Spaanse ‘kasteel’, inclusief jacuzzi, ezel en zwembad

Peter Gillis verkoopt twee van zijn Spaanse stulpjes. Niet één, maar twee huizen in de regio Alicante staan te koop. En daar hangt een aardig prijskaartje aan: de realitymiljonair mikt op een opbrengst van zo'n 2,5 miljoen euro in totaal. Makelaar Matti Swinnen van Gold Bricks geeft in een video op TikTok een rondleiding samen met de vakantieparkenbaas.

De grootste en duurste van de twee huizen is een villa in Playa Flamenca , die Gillis in 2022 samen met zijn toenmalige vriendin Nicol Kremers kocht voor zo'n 2,2 miljoen euro. Het luxe stulpje is bijna driehonderd vierkante meter groot, telt vijf slaapkamers en zes badkamers en heeft vier verdiepingen. De 'Massa is Kassa-ster' hoeft niet buiten adem te raken als hij met de trap naar boven gaat, want de villa is voorzien van een lift.

Het optrekje beschikt over een binnen- en buitenzwembad, een watervalletje, twee sauna's, een spa, een Italiaanse jacuzzi, een massagedouche én een garage waarin je vijf bolides kunt stallen. Gillis hoefde wanneer hij in de villa verbleef ook niet ver te lopen voor het strand. Nog geen vijftig meter en je staat al met je voeten in het zand.

"Ik noem het altijd mijn kasteel", zegt Gillis terwijl hij voor het huis poseert in de video. Hij prijst de villa aan als 'instapklaar' en is ook trots op zijn tuin. "Mooie tuin, mooie palmbomen", wijzend op een gazon dat vrijwel volledig bekleed is met kunstgras. Alles wat op de foto's en in de video's te zien is, is voor de nieuwe eigenaar: van meubels, schilderijen, marmeren vloeren tot palmbomen. Voor 2.095.000 euro kan het van jou zijn.

Ezel en giraf

Voor iets minder geld, 595.000 euro om precies te zijn, kun je het penthouse van Gillis in Punta Prima kopen. Dat appartement kocht hij vorig jaar nog voor 750.000 euro. Het penthouse heeft twee slaap- en badkamers en twee ruimte terrassen met zeezicht. Je krijgt er ook drie gedeelde zwembaden bij, want het appartement maakt deel uit van een chic complex. Op het terras krijg je er loungesets bij en in de woonkamer beelden van een ezel en een giraf.