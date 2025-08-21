Verdachten explosie Tarwekamp medio 2026 voor rechter

De strafzaak over de fatale explosie aan de Tarwekamp in Den Haag wordt waarschijnlijk medio volgend jaar inhoudelijk behandeld. "Voor de zomer zou mooi zijn", zei de voorzitter van de rechtbank Den Haag donderdag tijdens de derde voorbereidende zitting. Er was opnieuw veel belangstelling van nabestaanden en andere slachtoffers.

De aanslag was gericht tegen een bruidsmodewinkel van de ex-vriendin van hoofdverdachte Moshtag B. (34) uit Rotterdam.

Bij de explosie in de Haagse wijk Mariahoeve op 7 december kwamen zes mensen om het leven. Vier mannen worden verdacht van betrokkenheid. Het gaat om twee mannen uit Roosendaal, een man uit Oosterhout en man uit Rotterdam die opgroeide in Roosendaal.

Eerder hoopte de rechtbank nog dat de behandeling begin 2026 kan plaatsvinden, maar er moet nog veel onderzoek plaatsvinden, onder meer door het Nederlands Forensisch Instituut.

Heftige reactie

De vier verdachten zitten nog vast en blijven tot in ieder geval de volgende zitting, in november, in voorarrest. De advocaat van Adil A. (33) uit Oosterhout had, net als tijdens vorige zittingen, gevraagd om zijn cliënt vrij te laten, maar de rechtbank ziet nog genoeg redenen om hem vast te houden.

Bij de vorige zitting reageerde A. heel heftig toen duidelijk werd dat hij niet vrij kwam, deze keer hoorde hij het gelaten aan. Volgens zijn advocaat is hij 'gefrustreerd' en 'boos omdat anderen hem een grotere rol toedichten dan hij had'. De advocaat benadrukte dat hij 'niemand heeft willen schofferen'. A. zou betrokken zijn geweest bij het plannen van de aanslag, maar was niet aanwezig bij de uiteindelijke uitvoering ervan.

Aangifte tegen Moshtag B.

In een toelichting op het lopende onderzoek zei het Openbaar Ministerie dat de eigenaresse van de bruidsmodewinkel eerder deze maand aangifte heeft gedaan tegen Moshtag B. van mishandeling, bedreiging en computervredebreuk, gepleegd in de periode voor de aanslag. Ook deed zij aangifte over de schade door de explosie.

B. is inmiddels zeven keer door de politie gehoord. Donderdag zei hij dat hij in de rechtszaal pas tijdens de inhoudelijke behandeling wil verklaren.

Verdachte Ilias B. uit Roosendaal zei: "Ik kan het eigenlijk nog steeds niet bevatten allemaal. Ik lig er iedere nacht wakker van. Ik vind het steeds moeilijker om hier aanwezig te zijn, maar het is het minste wat ik kan doen."

De volgende voorbereidende zitting is gepland op 17 november.