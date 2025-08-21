Grote brand legt cafetaria Bon Appétit volledig in de as: 'Pijnlijk'

Van cafetaria Bon Appétit in Reusel is niets meer over. Een dag na de brand is duidelijk te zien wat de vlammenzee woensdagmiddag heeft aangericht. In de straat hangt nog een sterkte rooklucht. Achter de geplaatste hekken liggen nog wat dozen met frituursnacks, tussen de verbrande stukken van het pand. De voormalig eigenaren vinden het een droevig gezicht. "Pijnlijk."

Veel buurtbewoners komen een dag na de brand kijken. Ze maken een praatje en af en toe schiet iemand een foto van de ravage. Onder die buurtbewoners zijn ook de voormalige eigenaren van de cafetaria en de bovenwoning. Vol ongeloof bekijkt de voormalig eigenaresse naar de puinhoop. “In dit huis zijn we samen begonnen, hier gingen we wonen toen we net getrouwd waren", legt ze uit. "En de cafetaria runden we samen. Dus het is wel heel gek om dit zo te zien. Pijnlijk.”

Foto: Floortje Steigenga.

De brandweer heeft de woning volgens Enexis Woensdagavond deels afgebroken met een hijskraan om beter te kunnen nablussen. Donderdag heeft Enexis het gas en elektra van het pand afgesloten. Op tijd naar buiten

Bij de cafetaria aan de Lensheuvel woedde woensdagmiddag een zeer grote brand. Het vuur brak rond halfvier uit, vermoedelijk in een van de ovens. Daarna verspreidde het vuur zich razendsnel. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit. Later werden nog meer korpsen opgeroepen voor assistentie. De zeven mensen die boven de cafetaria in een woning waren, konden veilig naar buiten komen. Bij de brand kwam veel rook vrij die in de wijde omgeving te zien was. Er werd een NL-Alert verstuurd om omwonenden te waarschuwen hun ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

Foto: Floortje Steigenga.