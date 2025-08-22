Van politie naar politiek: Willem van Hooijdonk wordt gemeenteraadslid

Na 46 jaar voor de politie te hebben gewerkt, gaat Willem van Hooijdonk de lokale politiek in. De ex-woordvoerder, die jaren het vaste gezicht was van Bureau Brabant, stelt zich beschikbaar voor de kandidatenlijst van Voor Heel Oosterhout. “Ik kan me goed vinden in de standpunten.”

“Ik ben er trots op dat ik al die jaren een bijdrage heb kunnen leveren aan het veiliger maken van ons land”, vertelde Van Hooijdonk in juni 2024 aan Omroep Brabant, toen hij na 46 jaar trouwe dienst bij de politie het blauw verruilde voor een welverdiend pensioen. Hij begon als agent, werd later rechercheur en ging uiteindelijk de woordvoering in. “Het wordt loslaten.”

Wachten op privacy instellingen...

Of dat loslaten een beetje is gelukt? “Ik blijf de opsporingsprogramma’s volgen, bijvoorbeeld om te zien wie het woord doet na de dodelijke schietpartij in Oosterhout”, biecht hij op. Ook heeft de pensionado zich aangesloten bij een vereniging met andere gepensioneerde agenten.

"Ik voel me het meest thuis bij zijn partij."

Nu verruilt hij de politie voor de politiek. Tijdens zijn radioprogramma voor de lokale omroep van Oosterhout, waarin raadsvergaderingen voor- of nabesproken worden met gemeenteraadsleden, raakte hij aan de praat met Peter de Laat van Voor Heel Oosterhout.

“Ik voel me het meest thuis bij zijn partij”, vertelt Van Hooijdonk. Na enkele gesprekken met de oprichter van Voor Heel Oosterhout, besloot Willem zich daarom beschikbaar te stellen voor een plek op de kandidatenlijst. Om geen politieke kleur te bekennen, stopt hij met het presenteren van dat radioprogramma op de lokale omroep. Net als De Laat maakt Van Hooijdonk zich onder andere zorgen om de oplopende kosten voor het nieuwe gemeentehuis, dat in winkelcentrum Arendshof komt. Winkeliers worden elders in het centrum ondergebracht en op de oude locatie van het gemeentehuis worden driehonderd woningen gebouwd. Voor Heel Oosterhout wil ook dat eigen inwoners voorrang krijgen op (sociale) woningbouw.

Lees ook Winkelcentrum maakt plaats voor gemeentehuis om meer huizen te bouwen

“In het begin werd er heel enthousiast en optimistisch gereageerd op dit plan voor het nieuwe gemeentehuis”, zegt Van Hooijdonk. “Maar gaande het proces zie je toenemende bouwkosten. Het wordt veel duurder dan aanvankelijk werd gedacht.” Vanaf het begin uit Voor Heel Oosterhout, vanuit haar oppositierol, al zorgen. “Ik ben bang dat het een financieel zware last wordt voor Oosterhout.” De Oosterhoutse gemeenteraad telt 31 zetels, waarvan er momenteel 17 in handen zijn van lokale partijen. Twee raadsleden stapten eerder uit de fractie van Gemeentebelangen en een raadslid uit die van GroenLinks. Zij voegden zich bij Voor Heel Oosterhout, waardoor de partij momenteel zes zetels in de gemeenteraad heeft. Daarmee is de partij nu de grootste. ‘Om verbinding te maken naar andere partijen’, wil Van Hooijdonk zijn communicatievaardigheden vanuit zijn woordvoerdersrol binnen de politie inzetten als gemeenteraadslid.

"Ik kan mijn ervaring vanuit de politie meenemen in de raad."

Of er meer raakvlakken gaan zijn tussen zijn werk bij de politie en dat van een gemeenteraadslid, vindt hij lastig te zeggen. “Sommige onderwerpen grenzen wel aan elkaar, zoals veiligheid, jeugdproblematiek en drugshandel op straat.” Zo is er al jaren discussie of er wel of niet een coffeeshop moet komen in Oosterhout. “Ik kan mijn ervaring vanuit de politie meenemen in de raad, maar eerst maar eens afwachten of ik erin kom.” In oktober of november hoort Van Hooijdonk welke plek hij krijgt op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen, die 18 maart volgende jaar worden gehouden. “Ik hoop op een verkiesbare plek.”