Auto belandt op de kop, bestuurder naar ziekenhuis

Een auto is donderdagochtend rond kwart over elf op de kop beland op de Sint Janshof in Sprundel. De bestuurder is gewond geraakt en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Er kwamen meerdere hulpdiensten op het ongeval af. Er landde ook een traumahelikopter in de buurt van het ongeval.

Volgens omstanders zat alleen de bestuurder in de wagen. De precieze oorzaak van het ongeluk is nog onbekend.