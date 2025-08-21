Navigatie overslaan
VIDEO

Auto belandt op de kop, bestuurder naar ziekenhuis

Vandaag om 12:44 • Aangepast vandaag om 13:32
nl
Een auto is donderdagochtend rond kwart over elf op de kop beland op de Sint Janshof in Sprundel. De bestuurder is gewond geraakt en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
Profielfoto van Ron Vorstermans
Geschreven door
Ron Vorstermans

Er kwamen meerdere hulpdiensten op het ongeval af. Er landde ook een traumahelikopter in de buurt van het ongeval.

Volgens omstanders zat alleen de bestuurder in de wagen. De precieze oorzaak van het ongeluk is nog onbekend.

Foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink
Foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink
Foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink
Foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink
Foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink
Foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!