Özcan is na weken van verbale oorlogsvoering klaar voor gevecht in de ring

Tayfun Özcan is er klaar voor om zaterdagvond tijdens het kickboksevenement GLORY 103 de strijd aan te gaan met tegenstander Don Sno. Een verbale oorlog voor het gevecht hoort er volgens de 34-jarige Tilburger bij, maar het kan ook gevaarlijk zijn om te praten. “Veel vechters durven het niet, maar die staan nu veelal aan de zijlijn”, zegt hij.

De verbale oorlogsvoering met tegenstanders leverde Özcan in het verleden regelmatig haatreacties op. “Vooral bij een nederlaag krijg je zoveel haat op social media. Tien jaar geleden was ik gevoelig voor die reacties, ineens hebben mensen die je niet kent een mening over je. Het ging zelfs zo ver dat mijn vrouw en familieleden werden lastiggevallen, best heftig. Ik heb ermee leren omgaan, het hoort er een beetje bij. Ik schakel bijvoorbeeld bij haatberichten mijn accounts uit voor een paar dagen.” Toch hoort het elkaar provoceren er volgens hem dus bij. En daarom gaat het onder andere via social media al weken over zijn gevecht met Sno. “Het is niet alleen het vechten in de ring, maar alles eromheen. Uit een verbale oorlog kun je winst halen. Zo hoop je dat je tegenstander een fout maakt in de ring, want als je gaat vechten met emotie sta je met 1-0 achter. Tegen mij mogen ze zeggen wat ze willen, ik ben ervaren genoeg om niks me te laten raken.”

Er vallen harde woorden over en weer, maar dat betekent niet dat Özcan geen respect voor zijn opponent heeft. “Ik geef hem credits, want anders zou hij niet op dit podium staan. Wel probeer ik bij een tegenstander in zijn hoofd te kruipen door hem boos te maken en te prikkelen. Toen ik Sno tijdens een eerder interview pannenkoek noemde, vond hij dat niet leuk. Hij praatte heel netjes, maar vanaf dat moment kwam 'de straat' in hem naar boven."

Özcan staat zaterdag weer in de ring, nadat eerder dit jaar zijn wedstrijd tijdens GLORY 100 niet doorging omdat het evenement werd ingekort van twee dagen naar één dag. “Dat ik niet in actie mocht komen, was een domper voor mij. Ik was klaar om te vechten en heb na het nieuws bewust twee weken vrij genomen. Nu wil ik aan iedereen laten zien wat ze de vorige keer hebben gemist. Het vuurtje is nog meer aangewakkerd.” Als hij weet te winnen van Amsterdammer Sno, hoopt Özcan op een rematch tegen Younes Smaili van wie hij de vorige keer verloor. “Die uitslag was controversieel, velen vonden dat ik had moeten winnen. Ik denk dat het publiek ons graag weer tegenover elkaar ziet staan.”

Tayfun Özcan (foto: GLORY, Guus Rampaart).