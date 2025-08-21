Verdachte damp uit container, acht huizen ontruimd

Acht huizen rond de milieustraat aan de Smederijstraat in Baarle-Nassau zijn donderdagmiddag even ontruimd geweest. Dit na een chemische reactie in een container aan het begin van de middag. Rond zes uur is het gevaar geweken en mogen de bewoners van de ontruimde huizen terugkeren naar huis.

Medewerkers zagen aan het begin van de middag een oranje wolk uit een zogenoemde ASP-container komen en hebben toen de hulpdiensten ingeschakeld. ASP-containers worden gebruikt om stoffen veilig op te slaan en te vervoeren.

'Ernstig'

Een medewerker van de milieustraat noemde de situatie aan het begin van de middag 'vrij ernstig', omdat het om een ASP-container gaat: "Die mag niet worden opengemaakt door ons. Wij weten ook niet wat erin zit." De milieustraat ligt zowel op Nederlands als Belgisch grondgebied, maar de bewuste container staat in de Belgische gemeente Baarle-Hertog.

Om wat voor stof het ging, is volgens Gert Bax van Hulpverleningszone Taxandria moeilijk te zeggen. "In de container worden allerlei stoffen opgevangen waardoor het een grote cocktail is. Waarschijnlijk is een vat gaan lukken, waardoor er een chemische reactie ontstond", aldus de brandweerman.

Ontruiming

De medewerkers hebben de container direct afgesloten en dat was volgens Bax een goede zet. De brandweer heeft een gebied van honderd meter rond de milieustraat afgezet en is rond vijf uur overgegaan tot ontruiming van de huizen. Toen brandweerlieden de container daarna opende, was er geen chemische reactie meer. Het gevaar bleek geweken te zijn en de container wordt weggehaald.

De brandweer kwam in eerste instantie met drie wagens op de melding af, maar aan het einde van de middag stonden er zo'n dertig wagens van de brandweer uit Nederland en België, de politie en de Belgische Civiele Bescherming, die in actie komen bij crisissituaties.