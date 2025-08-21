Verdachte damp uit container, brandweer sluit milieustraat af

Op de milieustraat aan de Smederijstraat in Baarle-Nassau is donderdagmiddag een chemische reactie ontstaan in een container. De brandweer is aanwezig met meerdere wagens en voert metingen uit. De container gaat vervoerd worden naar een andere plek.

Medewerkers zagen een oranje wolk uit een ASP-container komen en hebben toen de hulpdiensten ingeschakeld. ASP-containers worden gebruikt om stoffen veilig op te slaan en te vervoeren. De brandweer is met drie wagens aanwezig en de brandweerlieden dragen maskers.

Volgens een medewerker van de milieustraat 'is de situatie vrij ernstig', omdat het om een ASP-container gaat: "Die mag niet worden opengemaakt door ons. Wij weten ook niet wat erin zit."

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio laat weten dat er metingen worden verricht om te kijken wat voor soort stof er is vrijgekomen. "Er is geen sprake van verspreiding. De stof zit alleen op het terrein."

Medewerkers van de brandweer gaan de container vervoeren naar een andere plek. "Dat gaan collega's met speciale pakken doen. Het transporteren moet op een zo veilig mogelijke manier gebeuren", vertelt de woordvoerder.

De milieustraat is afgesloten en omwonenden moeten uit voorzorg hun ramen en deuren dichthouden.