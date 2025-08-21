Groot talent op weg naar PSV: Wanner in Eindhoven gespot voor keuring

PSV en Bayern München lijken een akkoord te hebben bereikt over Paul Wanner. De door PSV begeerde voetballer is donderdagmiddag gespot bij TopSupport in Eindhoven voor een medische keuring.

Eerder meldde Sky Sport Deutschland al dat de deal met Bayern rond was. In Eindhoven moet Wanner de opvolger worden van Malik Tillman, die deze zomer werd verkocht aan Bayer Leverkusen.

Wanner is een aanvallende middenvelder en geldt als een groot talent. De transfersom ligt naar verluidt rond de 15 miljoen euro, maar door bonussen kan het bedrag nog wat oplopen, meldt Sky Sport Deutschland.

Wanner wordt alleen de recordaanwinst van PSV als alle bonussen daadwerkelijk betaald worden. Vooralsnog is Ruben van Bommel de grootste zomeraankoop van de Eindhovenaren. De aanvaller werd voor ruim 15 miljoen euro overgenomen van AZ.