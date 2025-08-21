Rapport Roosendaal: pesten, sabotage en uitsluiting komt regelmatig voor

Meer dan de helft van de medewerkers van de gemeente Roosendaal heeft te maken met ongewenst gedrag en velen kregen daardoor te maken met mentale en fysieke klachten, langdurig uitval of vertrokken zelfs uit de organisatie. Dat blijkt uit onderzoek dat is gedaan in opdracht van de gemeente, naar aanleiding van het vertrek van twee wethouders een jaar geleden.

Eerder bleek al dat er een vergiftigde werksfeer heerst in de gemeente. Hoofdoorzaken waren een politieke tweestrijd tussen twee lokale politieke partijen en het handelen van toenmalig burgemeester Han van Midden. Uit het rapport wordt verder ook meer duidelijk over de werksfeer en de mentale en fysieke klachten die medewerkers daarvan krijgen. Pesten en sabotage

Een op de drie medewerkers (33 procent) had te maken met kleinerende opmerkingen. Ook hadden medewerkers te maken met sabotage of tegenwerking (21 procent), pesten (17 procent) of intimidatie (5 procent). Opvallend is dat medewerkers dit nog meer zagen bij anderen. Zo zagen ze dat collega’s te maken hadden met kleinerende opmerkingen, pesten, uitsluiting, sabotage en tegenwerking. Ook werd schelden en schreeuwen meermaals genoemd.