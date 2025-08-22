Bij deze echte bakker koop je brood voor een prikkie

Voor het eerst opent Bakkerij van Iersel de deuren van een 'tweedehands winkel'. In deze bakkerij kunnen klanten brood, gebakjes en andere lekkernijen van de dag ervoor kopen. Daarmee hoopt de bakker voedselverspilling tegen te gaan en klanten voor een lagere prijs te laten genieten van écht bakkersbrood. "Brood van de bakker is toch een feestje."

De schappen van de winkel in Tilburg liggen donderdagmiddag vol met desembroden, boerencake en fruitgebakjes. Allemaal lekkernijen die gisteren in de schappen van de 'normale' bakkerijen lagen. "We hebben ongeveer veertien winkels in Tilburg. Die houden allemaal ongeveer tien broden per dag over", vertelt de Tilburgse Fleur Vesseur (24). "Een groot deel van die overgebleven broden doneren we aan de voedselbank, maar die kunnen ook niet alles meenemen. Dat wat overblijft, verkopen we hier."

Vesseur is de dochter van Mieke van Iersel, de eigenaresse van het familiebedrijf. Tegenwoordig houdt de 24-jarige zich bezig met de marketing van de bakkerijen. Ook helpt ze een handje mee in de nieuwe tweedekans winkel.

Goedkope broden

De bakkerij in de Enschotsestraat moet mensen met een kleinere beurs de mogelijkheid geven om ook bakkersbrood te kopen. Een concept dat op meer plaatsen voorkomt. "We willen juist die mensen laten genieten van alle heerlijke producten. Er zit toch een verschil in supermarktbrood en dat van de bakker. Het is toch een feestje", vertelt Vesseur.

Waar je normaal drie tot vier euro neerlegt voor een vers brood, kost het je in deze winkel nog geen twee euro. Vesseur: "We verkopen hier alles wat gisteren in de winkels is blijven liggen voor een lagere prijs. Daardoor hoeven we ook niks weg te gooien."