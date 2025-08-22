Bij deze echte bakker koop je brood voor een prikkie
De schappen van de winkel in Tilburg liggen donderdagmiddag vol met desembroden, boerencake en fruitgebakjes. Allemaal lekkernijen die gisteren in de schappen van de 'normale' bakkerijen lagen. "We hebben ongeveer veertien winkels in Tilburg. Die houden allemaal ongeveer tien broden per dag over", vertelt de Tilburgse Fleur Vesseur (24). "Een groot deel van die overgebleven broden doneren we aan de voedselbank, maar die kunnen ook niet alles meenemen. Dat wat overblijft, verkopen we hier."
Vesseur is de dochter van Mieke van Iersel, de eigenaresse van het familiebedrijf. Tegenwoordig houdt de 24-jarige zich bezig met de marketing van de bakkerijen. Ook helpt ze een handje mee in de nieuwe tweedekans winkel.
Goedkope broden
De bakkerij in de Enschotsestraat moet mensen met een kleinere beurs de mogelijkheid geven om ook bakkersbrood te kopen. Een concept dat op meer plaatsen voorkomt. "We willen juist die mensen laten genieten van alle heerlijke producten. Er zit toch een verschil in supermarktbrood en dat van de bakker. Het is toch een feestje", vertelt Vesseur.
Waar je normaal drie tot vier euro neerlegt voor een vers brood, kost het je in deze winkel nog geen twee euro. Vesseur: "We verkopen hier alles wat gisteren in de winkels is blijven liggen voor een lagere prijs. Daardoor hoeven we ook niks weg te gooien."
En klanten hebben de winkel ook al weten te vinden. Sinds dinsdagochtend, de eerste dag dat de winkel geopend was, staan er 's ochtends al dikke rijen voor de deur. Rosalie kwam de winkel zomaar tegen: "Ik wilde gewoon wat brood halen en toen dacht ik: een tweedekans winkel? Ik heb net gehoord wat het betekent. Ik vind het hartstikke goed dat mensen hier terecht kunnen om het iets goedkopere brood van gisteren te halen."
Volgens de klant verschilt het niet veel van de normale bakker. "Het lijkt gewoon hetzelfde, behalve dat alles al in plastic zakken zit", vertelt ze.
Maximum aantal broden
Om te zorgen dat alle klanten een eerlijke kans hebben op brood, zit er een maximum aan wat ze mogen meenemen. Slechts vier broden per klant en maximaal acht gebakjes. Neem je halve broden mee, dan mag je er acht in je boodschappentas stoppen.
"Dat hebben we bewust gedaan", zegt Vesseur. Het aanbod is afhankelijk van wat de andere winkels overhouden. "De ene dag ligt de winkel vol, de andere dag ligt er weinig. Op het moment dat mensen twaalf broden meenemen voor thuis in de vriezer, hebben klanten later op de dag geen keus meer."
Geen voedselverspilling
Volgens de bakkersdochter levert de bakkerij financieel niet zoveel extra op. "De winkel draait ook gewoon op elektra, we hebben hier personeel lopen. Het gaat er meer om dat we het brood gewoon niet weg willen gooien. Hoe zonde zou dat zijn?!"
Brood dat aan het eind van de dag bij de tweedekans winkel in de schappen blijft liggen, wordt als oud brood naar onder meer kinderboerderijen gebracht. "Dus eigenlijk gooien we helemaal niks weg", aldus een trotse Vesseur.