Pepijn maakt indruk bij zijn geliefde club: 'NAC voelt als familie'

Als supporter zag hij vanaf de tribune veel wedstrijden van NAC. Sinds dit seizoen kijken de supporters in het Rat Verlegh Stadion naar Pepijn Reulen. De 17-jarige aanvaller uit Dussen is dit nog jonge seizoen één van de verrassingen bij de Eredivisionist. “Ik wil de fans helemaal gek maken.”

Pepijn is een echte goaltjesdief. Als linksbuiten maakte hij vorig seizoen bij de 'Onder 17' in de competitie 34 goals. Trainer Carl Hoefkens haalde het grote talent bij de selectie en liet hem ervaring opdoen bij de ‘grote mannen’ tijdens de voorbereiding op het seizoen. Pepijn maakte ondanks dat hij pas 17 jaar is indruk bij de hoofdmacht. Hoefkens hield hem daarom bij de selectie en liet hem de eerste twee competitiewedstrijden invallen. “Mijn debuut in De Kuip tegen Feyenoord was geweldig. Maar toen kwam zondag mijn invalbeurt tegen Fortuna Sittard in Breda. De sfeer in het Rat Verlegh Stadion in een avondwedstrijd kun je niet vergelijken met andere clubs.”

Voor zijn invalbeurten voelde de voormalig jeugdspeler van Dussense Boys en VV Almkerk gezonde spanning. “Ik leefde de hele dag naar de wedstrijd toe. Voor het moment van invallen voelde ik de spanning maar toen ik eenmaal in het veld stond dacht ik niet meer na. Het gaat alleen maar om gas geven.”

"NAC voelt als familie."

Zijn gevoel voor NAC zit diep. Als supporter juichte hij in zijn gele shirt zo hard mogelijk voor zijn helden. “NAC is voor mij alles. Ik kan het moeilijk uitleggen, het voelt als familie. Vroeger stond ik in de rij voor handtekeningen en foto’s, nu ben ik degene met wie fans op de foto willen. Ik geniet daar heel erg van. Ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan met mijn ontwikkeling. Het is ook mooi voor de jeugdopleiding, laten we hopen dat er vaker jongens doorbreken.”

Zijn eerste doel was speelminuten maken in de Eredivisie en nu gaat hij voor zijn eerste competitiedoelpunt voor NAC. “Of ik al na heb gedacht hoe ik een goal ga vieren? Nee, maar ik wil de supporters helemaal los laten gaan. Het belangrijkste is om zoveel mogelijk punten met NAC te pakken zodat we in de Eredivisie blijven. We zijn een goede ploeg met veel kwaliteit.” Zijn eerste stapjes als profvoetballer heeft hij al gezet. Om de komende jaren de volgende stappen te zetten, zuigt hij binnen de selectie als een spons zoveel mogelijk informatie op. “Van een speler als Sydney van Hooijdonk leer ik ontzettend veel. Op de training kijk ik bijvoorbeeld naar zijn afronding. Maar ook van Lewis Holtby krijg ik hulp, een echte leider in het veld. En natuurlijk van de technische staf. Hoefkens is een heel lieve man.”