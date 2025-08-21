Bedreiging met vuurwapen: vier aanhoudingen

Een 16-jarige jongen wordt ervan verdacht woensdagmiddag een Bredanaar in zijn woonplaats te hebben bedreigd met een vuurwapen. De jongen, een Rotterdammer, werd een half uur later op de A16 bij Ridderkerk aangehouden. In de auto zaten ook twee andere jongens en een man. Ook zij werden opgepakt.

De bedreiging vond aan het einde van de middag plaats in de wijk Biesdonk. De jongen ging er na de bedreiging vandoor in een auto. Hij werd niet veel later door agenten met getrokken wapens uit de auto gehaald op de A16. De 16-jarige jongen had het vuurwapen nog bij zich.

In de auto zaten ook een 38-jarige man uit Krimpen aan den IJssel en twee jongens uit Rotterdam van 15 en 17 jaar oud. De 16-jarige bleek de jongen die de agenten zochten. Het viertal werd opgepakt en zit vast. De politie doet nog onderzoek.