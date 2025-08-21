Na tweede inbraak in studentenhuis is Joshua er klaar mee: 'Ik vertrek'

Na twee inbraken in een half jaar in zijn studentenhuis aan de Bilderdijkstraat in Tilburg is voor Joshua (24) de maat vol. Zijn laptop werd tot twee keer toe gestolen. Nu verhuist hij per direct terug naar zijn ouders in Eindhoven. "Ik kan voorzorgsmaatregelen nemen, maar ze komen toch wel binnen", zegt hij met een zucht.

"Het is zo'n nare gedachte dat er mensen in mijn kamer en tussen mijn spullen zijn geweest", zegt Joshua. Zijn deur was niet op slot, maar wel dicht. Net als bij de vorige inbraak een half jaar geleden werden zijn laptop en muziekbox gestolen, dit keer ook zijn koptelefoon. “Ik was sowieso al van plan om te verhuizen, maar ik had nog geen deadline. Na deze inbraak dacht ik: het is klaar.” De student gezondheidszorg zal komende tijd veel moeten reizen voor zijn werk en studie in Tilburg. "Dat moet dan maar even", zegt hij. Ook zijn huisgenoot Connor (22) werd slachtoffer van de inbraak dinsdagavond. Bij hem namen de inbrekers een laptop, tas, paspoort, een harde schijf, 70 euro uit een spaarpot en een tas mee. “We waren met z’n allen in de stad en kwamen thuis om ons even om te kleden. Toen zag ik dat mijn spaarpot op mijn bed lag, terwijl ik geen contant geld had meegenomen.”

"Het voelt vies dat iemand op mijn veilige plek is geweest"

Zijn deur was ingetrapt, er zat een schoenafdruk op zijn bed en meerdere spullen bleken dus verdwenen. “Spullen zijn vervangbaar, maar het voelt vies dat iemand op mijn veilige plek is geweest.” Een opvallend detail: ook een grote partybox, een luidspreker, van het studentenhuis is verdwenen. “Niet iets waarmee je op straat loopt.”

Eigen foto.

De inbraak vond plaats tijdens de introductieweek van het nieuwe studiejaar. Geen van de studenten was op dat moment thuis: de bewoners waren allemaal in de stad. Dat er bij de buren in het studentenhuis op dat moment een feestje werd gevierd, hield de inbreker niet tegen. Via een klein kiepraampje bij de wc wist de dader binnen te komen. Het sluitmechanisme werd gesloopt, waarna het raam verder open kon. In het studentenhuis wonen twaalf studenten. Op het moment van de inbraak verbleven er ook zes gasten, die ook allemaal in de stad waren op het moment van de inbraak. De kans dat er iemand thuis had kunnen zijn, was dus groot. Toch sloeg de inbreker toe. Een huisgenote zag nog iemand rondfietsen en kijken in het steegje achter het huis. "Daar kan je niks, dus dat vond ze al verdacht."

Eigen foto.

Volgens Connor gebeurt het regelmatig dat er ingebroken wordt. En in de periode rond de introductie helemaal. "Bij een vriendin die driehonderd meter verderop woont werd die avond ook ingebroken, daar waren alleen bierkratten weg." In een ander studentenhuis in Tilburg werd in een half jaar vijf keer ingebroken, waarbij waardevolle spullen zijn gestolen. En ook bij andere studentenhuizen in de wijk Korvel is ingebroken, vertellen andere studenten. Specifieke cijfers over inbraken in studentenhuizen heeft de politie niet. Wel wordt er op sociale media gewaarschuwd voor dit soort inbraken. Inbrekers weten dat er vaak waardevolle spullen liggen zoals laptops of spelcomputers en vaak worden de panden niet goed afgesloten, stelt de politie. "Grote studentenhuizen hebben diverse ingangen, ook een brandgang bijvoorbeeld, en veel ramen. En met meerdere mensen in huis is het nog wel eens lastig om goed zicht te houden of alles dicht is en op slot is."