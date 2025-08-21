Mannen zwaar mishandeld tijdens Pride: politie deelt beelden van daders

Twee mannen zijn op zaterdagavond 14 juni zwaar mishandeld tijdens de Pride op Stratumseind in Eindhoven. Op beelden die de politie donderdag deelt, is te zien dat twee mannen met volle kracht inslaan op de bezoekers. Een van de slachtoffers raakte zelfs even buiten bewustzijn door de klappen. De politie sluit niet uit dat zij zijn mishandeld om hun geaardheid.

Na een gezellige middag bij de Pride in Eindhoven liepen de mannen over Stratumseind toen zij uit het niets werden belaagd door twee andere mannen. Op de beelden die de politie deelt, is te zien dat een man in een groene jas vol inslaat op de slachtoffers.

Een vriend van hem begint ook op de mannen in te rammen. Het tweetal liep met twee andere vrienden door de straat toen zij zonder aanleiding geweld begonnen te gebruiken.

Buiten bewustzijn

De politie wil niet de hele mishandeling delen. "Maar de slachtoffers hebben flinke klappen gehad en een slachtoffer is zelfs even buiten bewustzijn geweest", vertelt een politiewoordvoerder.

De politie vraagt zich af wat de aanleiding van de mishandeling is geweest en sluit niet uit dat dit te maken heeft met de geaardheid van de mannen. De politie vraagt mensen die de daders kennen of iets meer weten over de mishandeling zich te melden.