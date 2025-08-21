‘Mees’ die vastgebonden aan een boom werd gevonden alsnog overleden

De Pyrenese berghond ‘Mees’, die twee weken geleden vastgebonden werd aangetroffen aan een boom in Tilburg, is overleden. Ondanks intensieve zorg en behandeling in Dierenopvang Hart van Brabant verslechterde zijn toestand afgelopen weekend snel. De politie laat weten dat in overleg met de dierenarts is besloten het dier in te laten slapen om verder lijden te voorkomen.

De hond werd twee weken geleden midden in de nacht gevonden aan De Werf door de politie en de dierenambulance. Het kostte hulpverleners ruim vier uur om het angstige en aanvankelijk agressieve dier te kalmeren. “Hij miste me op een haar na. Uiteindelijk kreeg hij een stuk van mijn uniform te pakken”, vertelde een agent die ter plaatse was destijds. Een medewerker van de dierenambulance werd ook gebeten. Het slachtoffer maakt het naar omstandigheden goed.



Rust en pijnstilling

Bij aankomst in de opvang bleek Mees ernstig verwaarloosd. Hij had ernstige wonden, veel stress en extreem overgewicht van zestig kilo. “We hebben hem rust, pijnstilling en dagelijkse controles gegeven”, vertelde Anne van den Brule van Dierenopvang Hart van Brabant eerder. Hoewel hij stabiel bleef in de eerste dagen, kwam herstel niet op gang en waren de vooruitzichten slecht.



Toch kreeg Mees, ondanks alles, langzaam vertrouwen in zijn verzorgers. “Met enig geduld liep hij gewillig mee aan de leiband en genoot hij van aandacht”, vertelde Van den Brule. Maar de gezondheidsproblemen van de hond waren te ernstig om volledig te herstellen.

Mees was gechipt, maar zijn eigenaar werd niet achterhaald. De opvang heeft volgens Omroep Tilburg contact gezocht met een buitenlandse database en eventuele informatie wordt doorgegeven aan de politie. De organisatie benadrukt dat het dumpen van dieren strafbaar is en groot leed veroorzaakt.