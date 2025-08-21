Baasje loslopende hond slaat Wim (82) ziekenhuis in

Wim Brul van 82 is op klaarlichte dag zwaar mishandeld in het Bomenpark in Heesch. Maandagmiddag stapte hij voor zijn gebruikelijke rondje op de fiets. In het bos liep ineens een hond het fietspad op, waardoor Wim moest remmen. Voordat hij het wist werd hij geslagen en viel hij op de grond. "Mijn vader dacht dat hij doodging", vertelt zijn zoon Werner.

"Hij haalde een man in die voor hem liep met twee honden", vertelt zijn zoon Werner Brul. "De grote zwarte hond zat aan de lijn, maar het kleintje liep los. Die stak ineens het fietspad over." Wim remde af en kwam tot stilstand. "Hij botste licht tegen het hondje aan. Mijn vader kon gewoon rechtop blijven staan toen hij afremde." De eigenaar van de hond kwam op Wim afgerend en sloeg meteen op hem in. "Het gebeurde in een splitsecond. Mijn vader hoorde de man aankomen van achter en werd voordat hij het wist van zijn fiets afgeslagen." Wim viel en kwam met zijn fiets nog tussen zijn benen op de grond terecht. "Hij is zo toegetakeld dat hij naast vele kneuzingen ook zijn ribben heeft gebroken, een fractuur in zijn oogkas heeft en een fractuur in zijn pols."

"Hij kreeg geen lucht en dacht dat hij doodging."

De man liep 'al vloekend en scheldend weg' en liet Wim achter in het bos. "Hij kreeg geen lucht en dacht dat hij doodging."

Wim raapte zichzelf al bloedend bij elkaar. "Hij wilde zelf naar het politiebureau gaan en heeft eerst geprobeerd om zijn fiets te maken. Daarna is hij pas opzoek gegaan naar hulp." Bij de hoofdingang van het Bomenpark belde hij 112. Daar werd Wim opgevangen door omstanders. Wim werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht waar hij maandagavond is behandeld aan zijn verwondingen. "Bij zoveel gebroken ribben is het gebruikelijk dat je long ook knapt. Het is een wonder dat dit niet is gebeurd."

"Hij staat stijf van de pijnbestrijding, maar hij heeft geluk gehad."

Naar omstandigheden gaat het volgens Werner 'goed' met zijn vader die door pijn aan zijn kaak zo min mogelijk praat. "Hij staat wel stijf van de pijnbestrijding, maar hij heeft geluk gehad." Wim is volgens zijn zoon erg fit en fietst elke dag. "Dat heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat het nu redelijk gaat." "Door de politie is een aangifte opgenomen, werden er camerabeelden bekeken en buurtonderzoek gedaan. Dit heeft tot op heden helaas nog niet geleid tot een verdachte", laat de politie donderdag weten. Zij roepen getuigen op zich te melden. Door de gevolgen van de mishandeling heeft Wim geen goed signalement van de dader kunnen geven, maar volgens zijn zoon zou de dader een man zijn tussen de 40 en 50 jaar oud. "Een heel belangrijk detail is dat hij twee zwarte honden bij zich had (een grote en een kleine), waarvan hij er een aan de riem had en de ander los liep."