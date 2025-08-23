Gemeente wil veel minder huizen bouwen, provincie geeft tik op de vingers
Met de brief wil het provinciebestuur de gemeente Eersel erop wijzen dat het besluit om fors minder huizen te bouwen niet zonder gevolgen blijft. In de Brainportregio zijn de komende jaren veel nieuwe woningen nodig. Lokale en regionale overheden willen daarom nu alvast bouwplannen maken voor zo'n 13.000 huizen in De Kempen.
In februari keerde coalitiepartij Eersel Samen Anders zich tegen dat plan, samen met oppositiepartijen GroenLinks-PvdA en Kernbeleid. Het voorstel zou zorgen voor 'verstedelijking en verstening'. Terwijl andere gemeenten in de Kempen zich juist achter de plannen schaarden, keerde Eersel zich er juist tegen.
Probleem voor andere gemeenten
Door het besluit in Eersel, zouden andere gemeenten in de buurt de pineut zijn. De provincie vindt dat niet kunnen, blijkt uit de brief aan de gemeenteraad van Eersel. "Wij vinden het niet passen binnen een verdeling van 'zoet en zuur' dat uw deel van woningbouwopgave elders zou moeten landen."
De provincie laat in de brief weten dat de wet het mogelijk maakt om de gemeente buitenspel te zetten. Het Rijk bepaalt dan zelf waar en hoeveel huizen er gebouwd moeten worden. Volgens de provincie is dit geen dreigement, maar een 'feitelijke verwijzing naar een wettelijke mogelijkheid om regie te voeren als dat nou eenmaal nodig is'.
Dwang komt pas op tafel te liggen als andere manieren niet het gewenste resultaat opleveren.
Geen Brainporthub
Naast de woningbouwplannen koos de gemeenteraad er ook voor om in plaats van een zogeheten 'Brainporthub' slechts een klein OV-knooppunt aan te leggen. Een uitgebreide Brainporthub, waar reizigers van hun auto over kunnen stappen op onder meer het openbaar vervoer en de fiets, zou voor teveel verkeersdrukte zorgen.
Eersel is volgens de provincie juist een geschikte locatie voor zo'n hub, omdat er mogelijkheden zijn om directe verbindingen met Veldhoven, Eindhoven Airport, Eindhoven Centraal, het Flight Forum en Best aan te leggen.
De Eerselse raad besloot ook om flink minder ruimte te maken voor bedrijven. In plaats van 90 hectare, besloot te raad dat er nog maar 11 hectare naar nieuwe bedrijventerreinen in Eersel mag gaan. Volgens de provincie is dit zorgelijk, omdat er nu al een tekort is aan kavels.