Gemeente wil veel minder huizen bouwen, provincie geeft tik op de vingers

Als de provincie en gemeenten in de Kempen samen niet alsnog voldoende woningbouwplannen af kunnen spreken, kan de provincie ervoor kiezen om dwang in te zetten. Dat staat in een brief van de provincie aan de gemeente Eersel. Eerder dit jaar besloot de Eerselse gemeenteraad om de plannen voor de bouw van 5.500 woningen te halveren naar 2.750.

Met de brief wil het provinciebestuur de gemeente Eersel erop wijzen dat het besluit om fors minder huizen te bouwen niet zonder gevolgen blijft. In de Brainportregio zijn de komende jaren veel nieuwe woningen nodig. Lokale en regionale overheden willen daarom nu alvast bouwplannen maken voor zo'n 13.000 huizen in De Kempen. In februari keerde coalitiepartij Eersel Samen Anders zich tegen dat plan, samen met oppositiepartijen GroenLinks-PvdA en Kernbeleid. Het voorstel zou zorgen voor 'verstedelijking en verstening'. Terwijl andere gemeenten in de Kempen zich juist achter de plannen schaarden, keerde Eersel zich er juist tegen. Probleem voor andere gemeenten

Door het besluit in Eersel, zouden andere gemeenten in de buurt de pineut zijn. De provincie vindt dat niet kunnen, blijkt uit de brief aan de gemeenteraad van Eersel. "Wij vinden het niet passen binnen een verdeling van 'zoet en zuur' dat uw deel van woningbouwopgave elders zou moeten landen."