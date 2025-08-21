Ongeluk zorgt voor bijna een uur vertraging op de A58

Op de A58 tussen Tilburg en Breda is donderdagmiddag bij Tilburg-Reeshof een ongeluk gebeurd. Dat zorgde rond kwart voor zes voor zo'n vijftig minuten vertraging richting Breda. Rond kwart voor zes is de weg vrijgegeven en daarna nam de vertraging af.

Twee rijstroken tussen Moergestel en Tilburg-Reeshof waren door het ongeluk een tijdje dicht. Rond kwart voor zes werden die weer vrijgegeven. Iets verderop tussen knooppunt Galder en Tilburg Centrum liep het ook vast en stonden automobilisten rond kwart voor zes zo'n twintig minuten in de file.