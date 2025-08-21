Burgemeester woedend en Gilles verkoopt huizen: dit gebeurde er vandaag

Van een woedende burgemeester tot een hardnekkige rattenplaag: dit zijn de vijf verhalen die je op donderdag gelezen moet hebben.

Kickbokser Mohammed J. (29) uit Den Bosch heeft een deal gesloten met justitie waardoor hij weer wereldwijd kan vechten. In ruil voor strafvermindering krijgt hij veertig maanden cel voor drugshandel en witwassen. Zijn advocaat verwacht dat J. nog maar een half jaar hoeft te zitten. Hier lees je het hele verhaal.

Burgemeester Mark Buijs van Roosendaal is woedend over het uitlekken van twee vertrouwelijke rapporten over de bestuurscultuur en de uitkoop van een Poolse supermarkt. Hoewel hij zegt zeker te weten dat een raadslid verantwoordelijk is voor het lek, doet hij geen aangifte. Check het hier.

Bij de aankoop van een Poolse supermarkt in Roosendaal voor 5 miljoen euro is de gemeenteraad onvolledig geïnformeerd over kosten en juridische risico's. Een onderzoeksrapport concludeert dat zowel het college als de raad steken heeft laten vallen in het proces. Lees hier het hele verhaal.

De Bredase wijk Tuinzigt krijgt hulp bij de bestrijding van een hardnekkige rattenplaag. Wooncorporatie WonenBreburg en de gemeente gaan intensiever samenwerken om de bron van het probleem aan te pakken. Bewoners zijn voorzichtig positief maar willen eerst resultaten zien. Hier lees je meer.

