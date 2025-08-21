Navigatie overslaan
DONDERDAG GEMIST

Burgemeester woedend en Gilles verkoopt huizen: dit gebeurde er vandaag

Vandaag om 19:15
Spaanse huis van Gilles
Spaanse huis van Gilles
Van een woedende burgemeester tot een hardnekkige rattenplaag: dit zijn de vijf verhalen die je op donderdag gelezen moet hebben.
Mees van Roosmalen & Redactie

Kickbokser Mohammed J. (29) uit Den Bosch heeft een deal gesloten met justitie waardoor hij weer wereldwijd kan vechten. In ruil voor strafvermindering krijgt hij veertig maanden cel voor drugshandel en witwassen. Zijn advocaat verwacht dat J. nog maar een half jaar hoeft te zitten. Hier lees je het hele verhaal.

Burgemeester Mark Buijs van Roosendaal is woedend over het uitlekken van twee vertrouwelijke rapporten over de bestuurscultuur en de uitkoop van een Poolse supermarkt. Hoewel hij zegt zeker te weten dat een raadslid verantwoordelijk is voor het lek, doet hij geen aangifte. Check het hier.

Bij de aankoop van een Poolse supermarkt in Roosendaal voor 5 miljoen euro is de gemeenteraad onvolledig geïnformeerd over kosten en juridische risico's. Een onderzoeksrapport concludeert dat zowel het college als de raad steken heeft laten vallen in het proces. Lees hier het hele verhaal.

De Bredase wijk Tuinzigt krijgt hulp bij de bestrijding van een hardnekkige rattenplaag. Wooncorporatie WonenBreburg en de gemeente gaan intensiever samenwerken om de bron van het probleem aan te pakken. Bewoners zijn voorzichtig positief maar willen eerst resultaten zien. Hier lees je meer.

Peter Gillis verkoopt twee Spaanse huizen: een luxe villa in Playa Flamenca voor ruim €2 miljoen en een penthouse in Punta Prima voor €595.000. De villa, door hem ‘mijn kasteel’ genoemd, heeft vijf slaapkamers, zes badkamers, een lift en meerdere zwembaden. Het penthouse biedt zeezicht, twee terrassen en gedeelde zwembaden. Lees hier het hele verhaal.

