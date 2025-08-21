Man (42) rijdt in op fietsende agenten: celstraf en rijontzegging

Een 42-jarige man die vorig jaar mei inreed op twee fietsende agenten op de Lindenbleek in Etten-Leur heeft een gevangenisstraf van twee en een half jaar gekregen en een rijontzegging van twee jaar. Dat heeft de rechtbank in Breda donderdag besloten. Een agent raakte lichtgewond bij de aanrijding.

De man uit Etten-Leur reed 's avonds na de Havenfeesten in Etten-Leur slingerend over de weg. Agenten op de fiets gaven hem een stopteken omdat ze hem op zijn rijgedrag wilden aanspreken. De man reed op dat moment met hoge snelheid op de agenten in.

De agente kon nog net op tijd van haar fiets springen, maar raakte lichtgewond aan haar hand. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht voor controle.

Onder invloed

De man werd direct aangehouden na de aanrijding. Hij bleek onder invloed te zijn van alcohol en reed harder dan toegestaan. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij inreed op de agenten. Het incident heeft veel impact op hen gehad.

Daarnaast is de man eerder veroordeeld voor rijden onder invloed. De man heeft een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van twee en een half jaar gekregen en een rijontzegging van twee jaar.