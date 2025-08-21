Man (42) rijdt in op fietsende agenten: celstraf en rijontzegging
De man uit Etten-Leur reed 's avonds na de Havenfeesten in Etten-Leur slingerend over de weg. Agenten op de fiets gaven hem een stopteken omdat ze hem op zijn rijgedrag wilden aanspreken. De man reed op dat moment met hoge snelheid op de agenten in.
De agente kon nog net op tijd van haar fiets springen, maar raakte lichtgewond aan haar hand. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht voor controle.
Onder invloed
De man werd direct aangehouden na de aanrijding. Hij bleek onder invloed te zijn van alcohol en reed harder dan toegestaan. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij inreed op de agenten. Het incident heeft veel impact op hen gehad.
Daarnaast is de man eerder veroordeeld voor rijden onder invloed. De man heeft een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van twee en een half jaar gekregen en een rijontzegging van twee jaar.