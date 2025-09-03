Rob heeft een beperking en werkt bij festival: 'Dit gun ik iedereen'

Een muziekfestival waar, naast bezoekers met een beperking, ook volop vrijwilligers met een beperking actief zijn. Die stap wil het festival Breda Barst maken. "We kijken altijd naar wat iemand wél kan. Daar bouwen we op voort", vertelt bestuurslid Marlous Fieret. Een mooi voorbeeld is Rob Gerritsen (57), die al jaren als vrijwilliger actief is bij het jaarlijkse muziekfestival in het park Valkenberg

Ondanks zijn beperking draait Rob volop mee. Voor Rob, die al heel zijn leven in een rolstoel zit, is dat vanzelfsprekend. "Ik doe gewoon wat ik kan en waar ik energie van krijg. En ik merk dat mensen dat zien. Als bezoekers mij aan het werk zien, denken ze soms: hé, dat zou ook wel iets voor mij kunnen zijn. Dat kan een aanzuigende werking hebben, en dat is precies wat we willen." Bestuurslid Marlous Fieret legt uit waarom dit zo belangrijk is. "Wij kijken altijd naar mogelijkheden, niet naar onmogelijkheden. Als iemand bij ons wil helpen, zoeken we samen naar de rol die het beste bij hem of haar past. Het gaat erom waar je goed in bent en waar je plezier uit haalt. Dat kan van alles zijn: van publieksbegeleiding tot backstage-werk. Er is altijd een plek."

Rob helpt bij Breda Barst onder meer mee met de publieksbegeleiding en het coördineren van praktische zaken rondom de vrijwilligers. "Dat zijn taken die goed bij me passen en waar ik echt energie van krijg", vertelt hij. "Want ik kan natuurlijk geen podium bouwen." Hij hoopt dat anderen zijn voorbeeld volgen. "Ik weet dat sommige mensen met een beperking geneigd zijn thuis te blijven. Maar daar knap je niet van op, je kwijnt alleen maar weg. Door mee te doen, krijg je energie en nieuwe contacten. Je bent onderdeel van iets groters. Dat gun ik iedereen."

"Hoe meer diversiteit hoe beter. En hoe rijker het festival wordt."

Daarnaast wijst hij op de praktische kant. "Voor veel mensen met een beperking is het financieel ook lastig om leuke dingen te doen. Vrijwilligerswerk bij een festival kost niks en je krijgt er heel veel voor terug. Je doet mee, je maakt plezier en je hoort er helemaal bij." De organisatie van Breda Barst hoopt dat meer mensen dit voorbeeld volgen. "We denken dat ons beleid een dubbele winst kan opleveren", zegt Marlous Fieret. "Enerzijds willen we dat bezoekers met een beperking zich welkom voelen en gewoon kunnen genieten van muziek en gezelligheid. Anderzijds hopen we dat zij de stap durven zetten om zelf ook vrijwilliger te worden. Zo verrijken we ons team en maken we het festival nog inclusiever." De organisatie beseft wel dat vrijwilligers met een beperking soms ook extra hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld met naar de wc gaan. "Dat is helemaal niet erg", zegt Fieret. "Het kan betekenen dat er een tweede vrijwilliger meewerkt of dat er wat meer afstemming nodig is. Maar juist die samenwerking maakt ons team sterker. Je doet het samen en dat is precies de kracht van Breda Barst."